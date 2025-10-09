Librino, centro scommesse chiuso per 7 giorni: ritrovo di pregiudicati

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un centro scommesse a Librino, divenuto punto di aggregazione per persone con gravi precedenti penali. Sigilli apposti dagli agenti del Commissariato di zona.

La Polizia di Stato ha sospeso per una settimana l’attività di un centro scommesse situato nel quartiere Librino di Catania, dopo aver accertato che il locale era diventato un ritrovo abituale di soggetti con precedenti per reati di particolare allarme sociale. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito dei controlli mirati al rispetto delle norme previste dalla legislazione di pubblica sicurezza.

La chiusura temporanea è stata notificata al gestore dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Librino”, che hanno proceduto a sigillare i locali dopo una serie di accertamenti condotti in un ampio arco temporale. Le verifiche hanno confermato la presenza costante di diversi individui noti alle forze dell’ordine per reati come ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, gestione non autorizzata di rifiuti, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto rilevato dagli investigatori, la frequentazione da parte di questi soggetti non era episodica ma abituale, tanto da rappresentare un pericolo concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza del quartiere. Al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata quindi disposta la sospensione dell’attività per 7 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La normativa prevede la possibilità di sospendere temporaneamente licenze e autorizzazioni di attività commerciali per tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto delle regole. Tale misura ha anche una funzione deterrente nei confronti dei soggetti pericolosi, che vengono così privati di luoghi di aggregazione abituale e avvertiti dell’attenzione costante da parte delle autorità.