Librino, centro scommesse chiuso per 7 giorni: ritrovo di pregiudicati

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 09 Ottobre 2025 - 15:26

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un centro scommesse a Librino, divenuto punto di aggregazione per persone con gravi precedenti penali. Sigilli apposti dagli agenti del Commissariato di zona.

La Polizia di Stato ha sospeso per una settimana l’attività di un centro scommesse situato nel quartiere Librino di Catania, dopo aver accertato che il locale era diventato un ritrovo abituale di soggetti con precedenti per reati di particolare allarme sociale. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito dei controlli mirati al rispetto delle norme previste dalla legislazione di pubblica sicurezza.

La chiusura temporanea è stata notificata al gestore dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Librino”, che hanno proceduto a sigillare i locali dopo una serie di accertamenti condotti in un ampio arco temporale. Le verifiche hanno confermato la presenza costante di diversi individui noti alle forze dell’ordine per reati come ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, gestione non autorizzata di rifiuti, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto rilevato dagli investigatori, la frequentazione da parte di questi soggetti non era episodica ma abituale, tanto da rappresentare un pericolo concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza del quartiere. Al termine dell’istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stata quindi disposta la sospensione dell’attività per 7 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La normativa prevede la possibilità di sospendere temporaneamente licenze e autorizzazioni di attività commerciali per tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto delle regole. Tale misura ha anche una funzione deterrente nei confronti dei soggetti pericolosi, che vengono così privati di luoghi di aggregazione abituale e avvertiti dell’attenzione costante da parte delle autorità.

 

Tags: ,

Catania, 100 nuovi agenti di Polizia Locale: giuramento al Salone Bellini

Redazione 09 Ottobre 2025 - 13:22

Si delinea la nuova composizione del consiglio di amministrazione della Sac

Redazione 09 Ottobre 2025 - 07:51

Bronte presenta Mr Bront, la nuova mascotte ufficiale della XXXIV Sagra del Pistacchio

Redazione 08 Ottobre 2025 - 18:35

WineSicily 2025, la Sicilia del vino protagonista

Redazione 08 Ottobre 2025 - 16:35

Legge Caivano, a Catania investimenti per le scuole di San Cristoforo

Redazione 08 Ottobre 2025 - 15:35

Deputato supplente all’Ars, il Pd attacca Schifani: “Norma inutile e costosa, la Sicilia non è un ufficio di collocamento politico”

Redazione 08 Ottobre 2025 - 12:22

Ultimissime

Librino, centro scommesse chiuso per 7 giorni: ritrovo di pregiudicati

Redazione 09 Ottobre 2025 - 15:26

Ars, centrodestra in frantumi: Schifani valuta il ritiro della manovra

Redazione 09 Ottobre 2025 - 15:09

Catania, 100 nuovi agenti di Polizia Locale: giuramento al Salone Bellini

Redazione 09 Ottobre 2025 - 13:22

Saracinesche abbassate, in frantumi il sogno della grande azienda lombarda: capitale in fumo e dipendenti a spasso | È finita per sempre

Carolina Falco 09 Ottobre 2025 - 10:35

Castiglione a Repubblica: “Inopportuno partire dal deputato supplente, serve una vera riforma dello Statuto”

Redazione 09 Ottobre 2025 - 08:05