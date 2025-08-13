Dieta dell’estate, mangia di tutto ma cuocilo solo in questo modo: perdi 5 kg a settimana | Approvata dai nutrizionisti

Con la prova costume alle porte, piccoli cambiamenti in cucina possono fare una grande differenza.

Con l’estate che avanza e le vacanze ormai vicine, in molti stanno cercando di rimettersi in forma senza dover stravolgere completamente la propria alimentazione. Le diete restrittive spesso risultano difficili da seguire e rischiano di compromettere il benessere generale, mentre i regimi troppo drastici portano più frustrazione che risultati.

Negli ultimi anni, numerosi nutrizionisti hanno ribadito che non serve eliminare tutti i cibi “piacevoli” per perdere peso: il segreto sta piuttosto nel bilanciare le quantità, scegliere alimenti di qualità e adottare strategie che aiutino a ridurre le calorie senza rinunciare al gusto.

Proprio in questo contesto, si è acceso l’interesse verso un aspetto spesso sottovalutato: non tanto cosa mangiamo, ma come lo cuciniamo. Il metodo di cottura, infatti, può trasformare un piatto da ipercalorico a leggero, mantenendo intatte le proprietà nutritive e migliorando persino il sapore.

Non solo calorie: l’importanza della cottura

Sappiamo tutti che per perdere peso il primo passo da fare è ridurre l’apporto calorico introdotto nell’arco della giornata, che deve essere inferiore all’energia bruciata. Così come occorre diminuire cibi grassi, condimenti e tutto ciò che potrebbe far alzare l’ago della bilancia. Prediligere frutta e verdura, proteine e ridurre i carboidrati.

Quello a cui però pochi prestano attenzione è il metodo di cottura degli alimenti. Perché anche quello è importante, e non sono tutti uguali. Se la frittura è da limitare (ma mai eliminare del tutto, come ogni altro alimento), possiamo scegliere di cuocere il cibo in modo light. Non solo. L’obiettivo non è soltanto quello di ridurre il condimento e quindi le calorie, ma cercare di conservare più possibile le proprietà nutritive degli alimenti e mantenere intatti i sapori.

I metodi di cottura più “light”

Il primo metodo di cottura assolutamente light è quello al vapore: ideale per verdure e pesce, preserva gusto e nutrienti senza richiedere condimenti pesanti.

Segue la cottura alla griglia, perfetta per carne e ortaggi, che permette di eliminare parte dei grassi in eccesso e conferisce un aroma irresistibile

Il microonde, se usato correttamente, conserva quasi intatte le sostanze nutritive e riduce i tempi di preparazione, mentre il forno consente di cucinare piatti gustosi con poco olio, trasformando ricette normalmente fritte in alternative più leggere.

Con queste tecniche, la prova costume non deve più essere sinonimo di sacrifici estremi: basta qualche accortezza per dimagrire senza rinunciare al piacere di mangiare.