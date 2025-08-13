Dieta dell’estate, mangia di tutto ma cuocilo solo in questo modo: perdi 5 kg a settimana | Approvata dai nutrizionisti

Segui Cataniaoggi su Google News
Francesca Cattaneo 13 Agosto 2025 - 07:35
dieta (pexels) - cataniaoggi

dieta (pexels) - cataniaoggi

Con la prova costume alle porte, piccoli cambiamenti in cucina possono fare una grande differenza.

Con l’estate che avanza e le vacanze ormai vicine, in molti stanno cercando di rimettersi in forma senza dover stravolgere completamente la propria alimentazione. Le diete restrittive spesso risultano difficili da seguire e rischiano di compromettere il benessere generale, mentre i regimi troppo drastici portano più frustrazione che risultati.

Negli ultimi anni, numerosi nutrizionisti hanno ribadito che non serve eliminare tutti i cibi “piacevoli” per perdere peso: il segreto sta piuttosto nel bilanciare le quantità, scegliere alimenti di qualità e adottare strategie che aiutino a ridurre le calorie senza rinunciare al gusto.

Proprio in questo contesto, si è acceso l’interesse verso un aspetto spesso sottovalutato: non tanto cosa mangiamo, ma come lo cuciniamo. Il metodo di cottura, infatti, può trasformare un piatto da ipercalorico a leggero, mantenendo intatte le proprietà nutritive e migliorando persino il sapore.

Non solo calorie: l’importanza della cottura

Sappiamo tutti che per perdere peso il primo passo da fare è ridurre l’apporto calorico introdotto nell’arco della giornata, che deve essere inferiore all’energia bruciata. Così come occorre diminuire cibi grassi, condimenti e tutto ciò che potrebbe far alzare l’ago della bilancia. Prediligere frutta e verdura, proteine e ridurre i carboidrati.

Quello a cui però pochi prestano attenzione è il metodo di cottura degli alimenti. Perché anche quello è importante, e non sono tutti uguali. Se la frittura è da limitare (ma mai eliminare del tutto, come ogni altro alimento), possiamo scegliere di cuocere il cibo in modo light. Non solo. L’obiettivo non è soltanto quello di ridurre il condimento e quindi le calorie, ma cercare di conservare più possibile le proprietà nutritive degli alimenti e mantenere intatti i sapori.

dieta (pexels) - cataniaoggi
dieta (pexels) – cataniaoggi

I metodi di cottura più “light”

Il primo metodo di cottura assolutamente light è quello al vapore: ideale per verdure e pesce, preserva gusto e nutrienti senza richiedere condimenti pesanti.
Segue la cottura alla griglia, perfetta per carne e ortaggi, che permette di eliminare parte dei grassi in eccesso e conferisce un aroma irresistibile

Il microonde, se usato correttamente, conserva quasi intatte le sostanze nutritive e riduce i tempi di preparazione, mentre il forno consente di cucinare piatti gustosi con poco olio, trasformando ricette normalmente fritte in alternative più leggere.
Con queste tecniche, la prova costume non deve più essere sinonimo di sacrifici estremi: basta qualche accortezza per dimagrire senza rinunciare al piacere di mangiare.

carta credito (pexels) - cataniaoggi-2

Bancomat, passa la normativa quadro europea: multe da 40.000€ | Questo errore si paga carissimo

Francesca Cattaneo 12 Agosto 2025 - 07:35
auto passeggero (pexels) - cataniaoggi

“Era solo una tachipirina”: trattato come un delinquente al posto di blocco | Patente sospesa e punti evaporati

Francesca Cattaneo 11 Agosto 2025 - 07:35

Affitti case vacanze, approvato il bonus statale: paghi 1€ per tutto agosto | Devi solo portare il computer

Francesca Cattaneo 10 Agosto 2025 - 07:35
auto passeggero (pexels) - cataniaoggi

Parcheggi, non lasciare mai questo oggetto in auto: fa esplodere la macchina | Al tuo ritorno trovi un mucchio di cenere

Francesca Cattaneo 09 Agosto 2025 - 07:35

VIETATI i pagamenti in moneta: da oggi non le accettano più da nessuna parte | Banche al collasso, carriolate di spiccioli

Francesca Cattaneo 08 Agosto 2025 - 19:35
lavoro (pexels) - cataniaoggi

Computer a pagamento: per continuare a usarlo devi versare il bollettino | Arriva il canone sul digitale

Francesca Cattaneo 08 Agosto 2025 - 07:35

Ultimissime

Caltagirone, controlli straordinari della Polizia: sanzioni per oltre 4.000 euro a locali e automobilisti

Redazione 13 Agosto 2025 - 08:07
dieta (pexels) - cataniaoggi

Dieta dell’estate, mangia di tutto ma cuocilo solo in questo modo: perdi 5 kg a settimana | Approvata dai nutrizionisti

Francesca Cattaneo 13 Agosto 2025 - 07:35

Sicilia e Palazzo Chigi in tripudio: i mille giorni di Schifani e Meloni tra successi social e promesse per il futuro

L.P 13 Agosto 2025 - 06:27

Catania, tenta di truffare un’anziana spacciandosi per poliziotto: arrestato 51enne

Redazione 12 Agosto 2025 - 17:00

Antonello Venditti porta in Sicilia “Notte prima degli esami – 40th Anniversary”

Redazione 12 Agosto 2025 - 13:00