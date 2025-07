ALLERTA SPIAGGE: un tuffo in queste acque e muori di arresto cardiaco | Sta succedendo a migliaia di persone, un’ecatombe

Il caldo estremo trasforma le spiagge in trappole mortali: cosa sta succedendo davvero?

Le spiagge italiane, da sempre rifugio per chi cerca sollievo dall’afa estiva, quest’anno nascondono un pericolo inaspettato. Mentre milioni di persone si riversano sulla sabbia con asciugamani e ombrelloni, una silenziosa emergenza sanitaria si fa largo tra bagnanti e turisti. Il mare, simbolo di libertà e freschezza, sta diventando teatro di un fenomeno allarmante.

L’estate 2025 si sta rivelando tra le più torride degli ultimi decenni. Ondate di calore record, sabbia incandescente e aria irrespirabile stanno mettendo a dura prova anche i più giovani e sani. Le autorità parlano di temperature percepite oltre i 45°C in alcune zone costiere. Eppure, nonostante gli avvisi e i bollettini, si continua a sottovalutare il vero nemico: il colpo di calore.

Basta un semplice gesto – alzarsi dall’asciugamano rovente e tuffarsi in acqua fredda – per innescare una reazione fatale. Malori improvvisi, perdita di conoscenza, e in alcuni casi, arresti cardiaci fulminanti. I soccorsi arrivano, ma spesso è troppo tardi. La vittima non ha avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo al proprio corpo.

I numeri cominciano a parlare chiaro: sempre più casi di emergenze mediche stanno avvenendo proprio in spiaggia. E la causa non è un virus né un’infezione, ma il caldo estremo e l’incapacità di riconoscerne i segnali precoci.

Il pericolo è reale (e tutti lo stanno ignorando)

Secondo gli esperti, questo scenario non è un’eccezione, ma la nuova normalità. Il corpo umano, sotto stress da temperature elevate, fatica a regolare la pressione e la temperatura corporea. Se a questo si aggiunge uno sforzo fisico – come una nuotata dopo pranzo o una partita a racchettoni – il rischio diventa altissimo.

A confermare la gravità della situazione è Mario Balzanelli, presidente di Sis118, la società italiana per l’emergenza sanitaria: “Assistiamo, mai come quest’anno, ad un incremento degli arresti cardiaci improvvisi, particolarmente sulle spiagge, nella cui genesi le elevate temperature stanno avendo un ruolo fondamentale.”

Le 10 regole per non morire di caldo in spiaggia

Balzanelli lancia un appello urgente: “Urge prevenire, il più possibile, i malori potenzialmente letali correlati al gran caldo. Nessuno può dirsi al sicuro. Poche norme di buon senso, pochi accorgimenti possono fare la differenza.”

Per questo motivo, Sis118 ha diffuso un decalogo anti-caldo, rivolto a tutti, ma in particolare a bambini, anziani e persone con patologie croniche:

Evita l’esposizione al sole tra le 11:30 e le 17:00 con oltre 35°C (anche 30°C se umido).

Cerca l’ombra e aree ventilate anche per pause brevi.

Bevi almeno 3 litri al giorno di acqua e sali minerali.

Bagna spesso testa e nuca.

Indossa abiti chiari e leggeri, cappellino bagnato.

Mai fare sport o nuotare subito dopo i pasti.

Niente alcolici durante giornate torride.

In casa senza climatizzatore? Tieni finestre aperte e usa ventilatori.

Preferisci frutta, verdura e cibi leggeri.

Consulta il medico per regolare i farmaci vasoattivi o diuretici.

Queste semplici indicazioni possono salvare la vita, ma serve diffusione e consapevolezza. Il mare è ancora un rifugio, ma non può più essere vissuto con leggerezza. L’ecatombe silenziosa delle spiagge si combatte con informazione, prevenzione e un pizzico di buon senso.