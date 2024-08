Piano Salva-Casa in Sicilia: Caronia (Lega) “l’obiettivo è semplificare”

Il gruppo Lega all’Assemblea Regionale Siciliana ha introdotto un disegno di legge per l’adozione del piano Salva-Casa, un’iniziativa fortemente sostenuta da Matteo Salvini. Questa legislazione è vista come cruciale per i siciliani, offrendo loro la possibilità di regolarizzare piccole irregolarità edilizie e ottenere permessi di costruzione retroattivi. Il principio di doppia conformità, già in vigore a livello nazionale, è richiesto anche per la Sicilia, e si cercherà di accelerare l’approvazione del disegno di legge attraverso una corsia preferenziale.

Marianna Caronia, capogruppo della Lega, ricorda gli sforzi precedenti per integrare le misure nazionali nel contesto regionale, evidenziando l’impegno continuo per fornire risposte concrete ai siciliani. L’obiettivo è semplificare un settore spesso ostacolato da una burocrazia eccessiva. Il piano Salva-Casa è riconosciuto come un passo significativo verso la risoluzione di pratiche edilizie in sospeso da anni, con Salvini lodato per il suo impegno verso un tema di grande rilevanza per milioni di cittadini.

“Alla prima giunta utile il governo regionale approverà un disegno di legge di recepimento delle ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica’, che invieremo immediatamente all’Ars per l’avvio dell’iter parlamentare. La Sicilia ha potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica e, in generale, di governo del territorio. È quindi necessaria una norma regionale per rendere interamente applicabile la recente legge nazionale, cosa che faremo in tempi rapidi”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per fare chiarezza sul tema del cosiddetto Piano salva-casa.

La norma nazionale è applicabile solo in alcuni punti

La norma nazionale possiede solo alcuni punti dell’articolato immediatamente applicabili sul territorio siciliano e altri che necessitano una norma di recepimento. Per questo motivo, l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, ha emanato una circolare (consultabile sul portale della Regione a questo link) con cui evidenzia quali aspetti della legge siano immediatamente vigenti in Sicilia e quali, invece, non possano avere applicazione diretta.

Queste misure sono state adottate per facilitare il recupero del patrimonio edilizio esistente, ridurre il consumo del suolo e rimuovere gli ostacoli alle compravendite immobiliari causati da irregolarità formali. Per maggiori dettagli, si può consultare la guida ufficiale o il testo del decreto.