Volo disegna figura fallica in attesa di atterraggio

In attesa di istruzioni per l’atterraggio all’aeroporto di Fontanarossa, a causa di ritardi dovuti al maltempo, il pilota di un volo EasyJet da Parigi a Catania ha optato per una rotta inusuale, creando una figura fallica nel cielo sopra il Mar Tirreno, nei pressi di Cefalù. Questo gesto ha seguito un pomeriggio turbolento durante il quale circa quindici voli sono stati reindirizzati da Catania a Palermo a causa di un forte temporale. Il volo EJU38AY, in particolare, ha attirato l’attenzione mentre il pilota dell’Airbus A320-214 ha tracciato questa traiettoria distintiva, visibile sul sito Flightradar24.

Questo non è un evento isolato nelle rotte aeree siciliane. Un episodio simile si è verificato il 28 luglio del 2023, quando un volo Lufthansa diretto a Catania è stato dirottato verso Malta. In segno di disapprovazione, il pilota ha lasciato una “rotta ricordo” nel cielo, che ha rapidamente guadagnato popolarità online. Anche in quel caso, il dirottamento è stato causato da un’improvvisa variazione del vento, che ha portato a due tentativi di atterraggio falliti e alla successiva deviazione verso La Valletta.