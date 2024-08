Ritrovata Bambina Ucraina smarrita a Catania, lieto fine di una vacanza

Una bambina ucraina, in vacanza con la sua famiglia, si è smarrita ma, dopo quasi due ore di ricerche, è stata felicemente ritrovata dalla Polizia di Stato e riaffidata alla madre.

Giovedì pomeriggio, un intervento emotivo ha coinvolto gli agenti della Squadra Volanti e delle moto d’acqua della Questura di Catania. Presso un lido della Playa, alcuni bagnanti hanno segnalato una bambina straniera in lacrime. La piccola, affidata alle cure di una poliziotta, è stata rassicurata nonostante le difficoltà linguistiche. Nel frattempo, gli altri agenti hanno avviato le ricerche dei familiari.

La bambina, di 8 anni, ha scritto il proprio nome e quello dei genitori in alfabeto cirillico, rendendo necessario l’intervento di un’interprete russa. Grazie a lei, sono stati ottenuti i dati della madre, e le pattuglie hanno informato gli stabilimenti balneari vicini e l’hotel dove soggiornavano.

Una meticolosa perlustrazione del litorale da parte dei poliziotti in moto d’acqua ha escluso eventuali incidenti in acqua. Infine, la madre è stata localizzata e la bambina è stata riportata allo stabilimento balneare per un commovente ricongiungimento.

Questo episodio sottolinea l’importanza della vigilanza sui minori in spiaggia, specialmente durante l’estate quando i bambini possono facilmente disorientarsi o essere trascinati dalla corrente. È essenziale mantenere la vista sui più piccoli e, in caso di allontanamento, contattare immediatamente il numero di emergenza 112.