Operazione dei Carabinieri, arrestato avaso a Belpasso

Un’operazione mirata alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità, intensificata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per evasione. Il residente di Belpasso è stato fermato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò durante un servizio di pattugliamento.

L’attenzione dei militari si è concentrata su un individuo che, intorno alle 11:00, cercava di occultare il viso con la mano mentre guidava uno scooter nella periferia sud di Valcorrente. Il comportamento sospetto ha spinto i Carabinieri a rallentare e osservare meglio l’uomo, che a prima vista sembrava un motociclista qualunque.

Grazie all’intuito dei militari, l’uomo è stato riconosciuto come un soggetto che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari. Realizzando di essere stato identificato, ha tentato una manovra di inversione a U, pericolosa e vana, per sfuggire al controllo. Tuttavia, è stato prontamente raggiunto e fermato.

In coordinamento con la Centrale Operativa di Paternò, è stata confermata l’identità dell’uomo, che era sottoposto agli arresti domiciliari da pochi giorni per furti e rapine. Non avendo l’autorizzazione a lasciare la propria abitazione, è stato arrestato e consegnato all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto il ritorno agli arresti domiciliari.