Rinascita di Zaccanazzo: terreni restituiti alla Comunità di Acireale

L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ha assegnato al Comune di Acireale i terreni di contrada di Zaccanazzo. Con il recente decreto, l’area di 1750 metri quadrati, situata tra via Barbagallo e via Cerami, è entrata a far parte del patrimonio comunale, destinata a scopi istituzionali e sociali.

La giunta, sotto la guida del sindaco Roberto Barbagallo, ha espresso interesse per la gestione di queste aree già dal luglio scorso. I terreni, in zona agricola e non edificabili, sono stati abbandonati e necessitano di un intervento di recupero e riqualificazione.

Il sindaco Barbagallo ha espresso soddisfazione per la rapida conclusione del processo e vede in questo un forte segnale di legalità per la comunità. L’obiettivo è quello di trasformare questi spazi, un tempo bellissimi e ora degradati, in luoghi di aggregazione per i giovani, con attività estive e ludico-ricreative, contribuendo così alla crescita sociale della comunità.