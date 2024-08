Don Luigi Sturzo: un apostolo della Carità nella Politica e un Esempio di Impegno

Il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, ha reso omaggio a Don Luigi Sturzo nel 65esimo anniversario della sua morte. Sturzo, nato a Caltagirone, in provincia di Catania, è ricordato come il padre del Popolarismo e un apostolo della carità nella politica. Il suo pensiero e la sua opera rimangono un esempio attuale di impegno forte e gratuito per la comunità, e la sua coerenza e rettitudine morale continuano a essere un punto di riferimento per amministratori e politici.

Roccuzzo ha espresso la speranza diffusa nella sua città, e non solo, che Sturzo possa essere elevato agli onori degli altari. La fase diocesana della causa di beatificazione, promossa dal compianto Giovanni Palladino, si è conclusa positivamente nel 2017 e ora è nelle mani della Congregazione delle Cause dei Santi. Roccuzzo ha sottolineato la necessità di un ampio sostegno per assicurare il successo della “buona battaglia” per la santità di Luigi Sturzo.

Concludendo, Roccuzzo ha espresso il desiderio che il ricordo di questo grande uomo e sacerdote, a 65 anni dalla sua scomparsa, possa rappresentare un ulteriore, utile passo in questo percorso.