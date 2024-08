Spiaggia di Fondachello accessibile a tutti: domani in spiaggia si inaugura la sedia job

Mascali compie un passo importante verso l’inclusione e l’accessibilità. Grazie ad un’iniziativa congiunta tra l’Amministrazione comunale e una banca locale, sarà installata sulla spiaggia di Fondachello una sedia job, uno strumento fondamentale per permettere alle persone con disabilità di godere del mare e della sabbia. L’iniziativa sociale che apre nuove prospettive per l’inclusione delle persone con disabilità, sarà presentata domani, venerdì 9 agosto, alle 18.30, in via Spiaggia a Fondachello, alla presenza del sindaco Luigi Messina e dell’assessore alle Politiche sociali, Veronica Musumeci, unitamente ai rappresentanti della Bcc e delle associazioni di volontariato del territorio che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

“L’installazione della sedia job a Fondachello di Mascali – rimarca l’assessore Musumeci – rappresenta un segnale importante di attenzione verso le esigenze delle persone con disabilità. È un passo avanti verso una società più inclusiva e accessibile, dove tutti possano godere dei benefici del mare e della natura. Questa sedia è solo l’inizio di un preciso percorso che ci porterà a rendere le nostre spiagge accessibili a tutti”. L’iniziativa sociale è supportata dalle associazioni di volontariato Uildm e la Misericordia di Mascali. Il sindaco Luigi Messina ha sottolineato l’importanza di creare una comunità inclusiva dove ognuno possa sentirsi partecipe. “Questa iniziativa non è solo un gesto simbolico, ma un passo concreto verso una società più giusta ed equa”.