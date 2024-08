Recupero e restituzione di veicoli rubati a Catania

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hanno condotto un’operazione mirata a contrastare il furto di veicoli, riuscendo a recuperare e restituire ai legittimi proprietari due automobili sottratte a Catania.

Le vetture, asportate recentemente durante la sera e parcheggiate in via Anapo e viale Jonio, sono state ritrovate nel cuore della città. Erano state lasciate chiuse e senza segni evidenti di effrazione, una strategia per non insospettire passanti e forze dell’ordine.

Dopo il ritrovamento, gli agenti hanno effettuato gli opportuni controlli tecnici, raccogliendo impronte e tracce biologiche che potessero condurre all’identificazione dei malviventi.

Una volta completate le verifiche, i veicoli sono stati prontamente restituiti ai proprietari, avvertiti immediatamente dalla polizia.

Le indagini hanno rivelato che i ladri, utilizzando un Jammer per inibire il segnale del telecomando, hanno forzato l’ingresso nei veicoli e, decodificando la centralina, li hanno avviati e riparcheggiati altrove.

Questo episodio, iniziato con un furto, si è felicemente concluso con la restituzione delle auto ai proprietari, riflettendo l’impegno costante della Polizia di Stato nel suo motto “Esserci sempre”, a tutela dei cittadini in ogni situazione.

Le auto rubate spesso vengono utilizzate per il “cavallo di ritorno”, smontate per la vendita di pezzi di ricambio sul mercato nero, o impiegate in altre attività criminali.

Per prevenire tali eventi, è consigliabile adottare misure di sicurezza come l’uso del bloccasterzo, non lasciare le chiavi nel veicolo, chiudere sempre portiere e finestrini e non esporre oggetti di valore.