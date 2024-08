L’App ‘Youpol’ aiuta a fermare i parcheggiatori abusivi a Catania

Recentemente, la Polizia di Stato è stata chiamata ad intervenire per affrontare il problema di due parcheggiatori abusivi particolarmente molesti. Questa segnalazione è stata fatta attraverso l’app innovativa “Youpol”.

La Questura di Catania ha ricevuto segnalazioni riguardanti la presenza di due uomini che svolgevano attività di parcheggio illecite in due diverse piazze del centro storico. Gli agenti delle moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno prontamente raccolto queste segnalazioni, essendo già impegnati in servizi simili per reprimere questo fenomeno diffuso in città, soprattutto vicino a locali e attività commerciali.

Grazie all’intervento tempestivo della polizia, i due uomini sono stati sorpresi mentre eseguivano manovre e gesti inequivocabili verso gli automobilisti, mostrando un comportamento molesto e sprezzante. Uno dei due, un uomo di 31 anni di Gela, è stato colto in flagrante in Piazza Manganelli, mentre l’altro, un catanese di 72 anni, è stato sorpreso in Piazza Del Tricolore, nella zona di Ognina, molto frequentata da cittadini e turisti.

La loro condotta illecita non è stata tollerata e, pertanto, entrambi sono stati segnalati alla Polizia che ha provveduto a sanzionarli amministrativamente, come previsto dalla legge.

L’app “Youpol” si conferma ancora una volta come uno strumento efficace per prevenire e reprimere fenomeni di illegalità diffusa, rafforzando la collaborazione tra la Polizia e i cittadini. Questi ultimi, grazie allo smartphone, possono segnalare episodi di illegalità e denunciare fatti, anche in modo anonimo.