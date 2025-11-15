Randazzo, tragedia sulla SS120: ciclista morto nello scontro con un furgone –>

Un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la Statale 120, in territorio di Randazzo, dopo l’impatto tra un furgone e una bicicletta.

RANDAZZO (CT) – Tragedia sulla strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, dove nel pomeriggio si è verificato un violento scontro tra un furgone e una bicicletta. Nell’impatto, avvenuto nel territorio di Randazzo, un uomo è deceduto sul colpo.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e garantire l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

incidente randazzo, ciclista morto, statale 120, furgone bici, etna madonie, vigili del fuoco, 118, anas, catania cronaca