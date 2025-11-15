Randazzo, tragedia sulla SS120: ciclista morto nello scontro con un furgone –>

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 15 Novembre 2025 - 22:03

Un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la Statale 120, in territorio di Randazzo, dopo l’impatto tra un furgone e una bicicletta.

RANDAZZO (CT) – Tragedia sulla strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, dove nel pomeriggio si è verificato un violento scontro tra un furgone e una bicicletta. Nell’impatto, avvenuto nel territorio di Randazzo, un uomo è deceduto sul colpo.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e garantire l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale del 118 e le squadre dell’Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

incidente randazzo, ciclista morto, statale 120, furgone bici, etna madonie, vigili del fuoco, 118, anas, catania cronaca

Mascali, violenza domestica: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia

Redazione 15 Novembre 2025 - 14:16

Catania, clan Santapaola: eseguite cinque condanne definitive per traffico di droga

Redazione 12 Novembre 2025 - 20:00

Cimitero di Aci Catena, due indagati per vilipendio e rifiuti cimiteriali

Redazione 12 Novembre 2025 - 17:47

Catania, Polizia arresta 24enne per armi clandestine e droga a San Pio X

Redazione 10 Novembre 2025 - 09:00

Parco dell’Etna, sanzioni per quad e moto nei sentieri protetti dopo i controlli della Polizia e del Corpo Forestale

Redazione 08 Novembre 2025 - 15:29

Adrano, investe due minorenni e fugge: denunciato un 61enne per omissione di soccorso

Redazione 08 Novembre 2025 - 13:16

Ultimissime

Randazzo, tragedia sulla SS120: ciclista morto nello scontro con un furgone –>

Redazione 15 Novembre 2025 - 22:03

Sicilia, Cateno De Luca lancia il tour “Governo di Liberazione”: tappe in tutte le province

Redazione 15 Novembre 2025 - 22:02

Sicilia, scontro politico sulle stabilizzazioni nei Consorzi di bonifica

Redazione 15 Novembre 2025 - 21:07

Catania, furto aggravato in concorso: minorenne e 18enne denunciati dai Carabinieri

Redazione 15 Novembre 2025 - 15:19

Mascali, violenza domestica: uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia

Redazione 15 Novembre 2025 - 14:16