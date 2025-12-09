Riposto, 31enne armato minaccia la madre: arresto e denunce anche a Torre Archirafi

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 09 Dicembre 2025 - 12:05

Un 31enne è stato bloccato dai carabinieri dopo una serie di minacce e danneggiamenti ai danni della madre e di un’altra donna a Torre Archirafi.

I carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato un uomo di 31 anni dopo una sequenza di episodi di forte tensione familiare segnalati dalla madre, una donna di 67 anni. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe presentato davanti all’abitazione materna in evidente stato di agitazione, pretendendo di ottenere l’auto appartenuta al padre defunto, custodita nel garage della donna.

Il suo comportamento sarebbe rapidamente degenerato: l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso, arrivando a colpire con un pugno il cofano della vettura prima di allontanarsi. Poco dopo, armato di un coltello, avrebbe fatto ritorno tentando di entrare nell’abitazione e danneggiando una finestra, mentre rivolgeva nuove minacce alla madre. Alla vista dei militari, prontamente intervenuti, il 31enne è fuggito a bordo di un’automobile.

Le ricerche hanno portato i carabinieri a Torre Archirafi, presso l’abitazione di una seconda donna, anch’essa sessantasettenne, con cui il giovane intratteneva un rapporto. Proprio da quell’immobile è arrivata una nuova richiesta di aiuto: la donna riferiva di essere trattenuta contro la sua volontà. L’ingresso dei militari ha permesso di raggiungere la vittima e di bloccare il 31enne.

La situazione è però ulteriormente degenerata quando anche la donna ha iniziato ad aggredire i carabinieri, lanciando contro di loro diversi oggetti presenti in casa, tra cui alcuni coltelli. Gli operatori, dopo aver messo in sicurezza l’ambiente, sono riusciti a immobilizzare entrambi.

Per la donna è scattata una denuncia per minacce, lesioni e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il 31enne, oltre a rispondere degli stessi reati, dovrà affrontare anche l’accusa di tentata estorsione ai danni della madre.

Riposto, Torre Archirafi, arresto 31enne, minacce madre, carabinieri, tentata estorsione, violenza pubblico ufficiale, coltello, cronaca Catania

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Controlli Polizia a Paternò: identificazioni, multe e due espulsioni

Redazione 09 Dicembre 2025 - 15:43

Catania, maxi controllo interforze nella movida: identificate 246 persone

Redazione 07 Dicembre 2025 - 15:05

Sicilia, 6 milioni dal Fondo Italiano per la Scienza: finanziati 9 progetti

Redazione 07 Dicembre 2025 - 14:29

Catania, anziano colto da malore mentre pranza: poliziotti gli salvano la vita

Redazione 07 Dicembre 2025 - 14:24

Randazzo, rapina tra giovanissimi: denunciati un 18enne e un minorenne

Redazione 07 Dicembre 2025 - 09:09

Catania, sequestrati 400 kg di materiale pirotecnico illegale

Redazione 07 Dicembre 2025 - 09:08

Ultimissime

Controlli Polizia a Paternò: identificazioni, multe e due espulsioni

Redazione 09 Dicembre 2025 - 15:43

Riposto, 31enne armato minaccia la madre: arresto e denunce anche a Torre Archirafi

Redazione 09 Dicembre 2025 - 12:05

La Dc avvisa Schifani: sostegno alla manovra, poi verifica politica

Redazione 09 Dicembre 2025 - 08:02

Catania, controlli straordinari a Borgo e Ognina: sequestri e multe

Redazione 08 Dicembre 2025 - 17:00

Procura di Catania apre indagine sulla fuga di monossido a Zafferana

Redazione 07 Dicembre 2025 - 23:37