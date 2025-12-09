Controlli Polizia a Paternò: identificazioni, multe e due espulsioni

Operazione ad ampio raggio della Polizia di Stato per prevenire reati, monitorare luoghi sensibili e garantire sicurezza ai cittadini.

Una vasta attività di controllo ha interessato nei giorni scorsi il territorio di Paternò, nell’ambito di un piano disposto dalla Questura di Catania per rafforzare la prevenzione e contrastare fenomeni di illegalità diffusa in tutta la provincia.

Il servizio è stato coordinato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, e si è sviluppato su più aree della città, anche in concomitanza e a seguito dei giorni dedicati alla festa patronale di Santa Barbara. Sono stati predisposti diversi posti di controllo nei punti d’accesso al centro abitato, lungo gli snodi principali del traffico e in prossimità di attività commerciali e luoghi di ritrovo frequentati soprattutto dai più giovani.

I poliziotti hanno concentrato l’attenzione su eventuali episodi di spaccio di stupefacenti e sul consumo di alcolici tra ragazzi, attivando un monitoraggio mirato nelle zone maggiormente esposte.

In vista delle festività natalizie, il dispositivo è stato ulteriormente potenziato con pattugliamenti dinamici dal centro alla periferia, per tutelare in particolare le persone più fragili, spesso esposte al rischio di truffe e raggiri da parte di malintenzionati.

Le verifiche hanno riguardato anche gli avventori di diversi esercizi pubblici, tra cui chioschi, bar e sale scommesse, per accertare il rispetto delle norme di pubblica sicurezza ed evitare che tali luoghi possano diventare punti di ritrovo abituale per individui con precedenti penali.

Nel cuore della città, tra piazza Indipendenza e la zona dei Quattro Canti, sono stati identificati numerosi cittadini stranieri. In una sala scommesse gli agenti hanno individuato due uomini risultati irregolari sul territorio nazionale: condotti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, per entrambi è stato disposto il decreto di espulsione.

Contestualmente, il Commissariato di Adrano e il Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto verifiche sul rispetto del Codice della Strada, rilevando diverse irregolarità da parte di automobilisti e motociclisti. Le pattuglie hanno proceduto al controllo di 61 veicoli, contestando infrazioni per un totale superiore a 2.000 euro.

In vari casi sono scattati il sequestro di auto prive di assicurazione e la sospensione dalla circolazione per mezzi non sottoposti alla revisione periodica. Complessivamente sono state identificate 120 persone, tra cui 19 con precedenti.

Ulteriori controlli nel territorio di competenza del Commissariato di Adrano sono già programmati per i prossimi giorni.