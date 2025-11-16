Motta Sant’Anastasia, denunciato 18enne con cocaina: sequestrate tre dosi

Redazione 16 Novembre 2025 - 09:39
I Carabinieri della Stazione di Motta Sant’Anastasia hanno denunciato un 18enne trovato in possesso di tre dosi di cocaina e materiale per il confezionamento, dopo un controllo in via del Risorgimento.

I Carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno denunciato un giovane di 18 anni, ritenuto – sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale – responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto durante un servizio serale di controllo del territorio.

Intorno alle 20, lungo via del Risorgimento, i militari hanno notato il ragazzo sopraggiungere su uno scooter elettrico. Alla vista della pattuglia, il giovane ha esitato come per cambiare direzione, un gesto che ha subito insospettito gli operatori.

Avvicinandosi per procedere al controllo, i Carabinieri hanno percepito chiari segnali di nervosismo. Informato che sarebbe stato sottoposto a perquisizione, il 18enne ha estratto dal marsupio e consegnato spontaneamente tre dosi di cocaina, nella speranza – secondo gli investigatori – di ridurre le proprie responsabilità.

Dalla verifica successiva, all’interno del marsupio è stato rinvenuto anche materiale per il confezionamento delle dosi: un elemento che, secondo la ricostruzione dei militari, lascia ipotizzare un’attività di spaccio imminente. Il giovane, già noto per precedenti segnalazioni legate agli stupefacenti, è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria. La sostanza e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

