Catania, allaccio abusivo scoperto dai Carabinieri: tre denunciate

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Catania Piazza Dante, impegnati nel contrasto all’illegalità diffusa nelle aree a ridosso del porto. Durante un’ispezione con i tecnici di E-Distribuzione, i militari hanno individuato un allaccio abusivo realizzato all’interno di una palazzina di via Plaia.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire al sistema fraudolento: un «bypass» ottenuto tramite cavi di rame che collegavano direttamente la rete pubblica ai contatori, consentendo a tre appartamenti di usufruire dell’energia senza pagare alcuna bolletta.

Le tre residenti, rispettivamente di 46, 35 e 31 anni, sono state denunciate per furto aggravato, sulla base degli indizi raccolti e da verificare nelle sedi competenti. I cavi irregolari sono stati rimossi e sequestrati.

I Carabinieri sottolineano inoltre la pericolosità di simili manomissioni: l’alterazione degli impianti elimina ogni sistema di sicurezza, aumentando il rischio di cortocircuiti e incendi. L’azienda elettrica ha già avviato la quantificazione del danno economico provocato dall’allaccio illecito.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.