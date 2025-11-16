Catania, allaccio abusivo scoperto dai Carabinieri: tre denunciate

Redazione 16 Novembre 2025 - 09:37
I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno scoperto un allaccio diretto alla rete elettrica pubblica in una palazzina di via Plaia. Denunciate tre residenti, accusate di aver sottratto energia in modo illecito.

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Catania Piazza Dante, impegnati nel contrasto all’illegalità diffusa nelle aree a ridosso del porto. Durante un’ispezione con i tecnici di E-Distribuzione, i militari hanno individuato un allaccio abusivo realizzato all’interno di una palazzina di via Plaia.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire al sistema fraudolento: un «bypass» ottenuto tramite cavi di rame che collegavano direttamente la rete pubblica ai contatori, consentendo a tre appartamenti di usufruire dell’energia senza pagare alcuna bolletta.

Le tre residenti, rispettivamente di 46, 35 e 31 anni, sono state denunciate per furto aggravato, sulla base degli indizi raccolti e da verificare nelle sedi competenti. I cavi irregolari sono stati rimossi e sequestrati.

I Carabinieri sottolineano inoltre la pericolosità di simili manomissioni: l’alterazione degli impianti elimina ogni sistema di sicurezza, aumentando il rischio di cortocircuiti e incendi. L’azienda elettrica ha già avviato la quantificazione del danno economico provocato dall’allaccio illecito.

furto energia elettrica catania, via plaia, carabinieri piazza dante, allaccio abusivo, e-distribuzione, furto aggravato, cronaca catania

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

