Caro bollette, trovato il vero colpevole: quest’abitudine ti spenna senza saperlo | Ogni volta perdi 50 euro

Quest’abitudine ti sta svuotando il conto corrente: pesa tantissimo sulla bolletta

La situazione economica di molte famiglie italiane non è delle migliori e, sebbene dalla pandemia sia passato un po’ di tempo, le guerre tra Russia e Ucraina e tra Israele e Palestina hanno determinato rincari su molti beni di prima necessità che hanno letteralmente messo in ginocchio migliaia di cittadini.

A costare di più, rispetto a qualche anno fa, sono la spesa alimentare, le bollette relative alle utenze domestiche e i carburanti, ma hanno subito grossi rincari anche altri ambiti come quello dell’abbigliamento, della cartolibreria per la scuola e così via.

Fondamentali, in questo senso, gli aiuti statali erogati sottoforma di bonus o di detrazioni specifiche, che permettono ai nuclei economicamente più fragili di godere di sconti e di agevolazioni soprattutto in relazione alla crescita dei figli e alla soddisfazione dei bisogni primari.

Importante, però, è anche capire quali sono le attività o gli oggetti che impattano di più sulla bolletta, così da capire se è possibile farne a meno o ridurne l’uso così da cercare di risparmiare almeno in questo senso. Oggi ve ne sveliamo uno: nessuno ci pensa mai ma è un salasso!

Allarme bollette, il colpevole è lui e nessuno lo sa

Soprattutto nei mesi invernali, è impossibile non trovarsi a pagare di più di bolletta. Il freddo esterno, infatti, implica un uso massiccio dei riscaldamenti domestici e questa necessità si riversa sulle somme che le famiglie devono pagare in relazione al consumo di acqua, di gas o di corrente. In realtà, però, ci sono anche altre abitudini domestiche e quotidiane che impattano enormemente sulla bolletta senza che ce ne si renda conto.

Ne è un esempio il forno: per quanto sia comodo e pratico in cucina, oggi come oggi è bene sforzarsi di accenderlo solo quando ne vale la pena, quindi quando si ha un bel po’ di cibo da cucinare o quando non si hanno alternative. In tutte le altre situazioni, è utile ingegnarsi a trovare altre modalità di cottura, più veloci e più economiche. Il vero nemico della bolletta, però, è un altro.

Non usarlo così tanto, è un salasso

Uno degli strumenti più energivori che abbiamo in casa è il phon. Nessuno ci pensa mai, ma l’asciugacapelli viene adoperato molto, soprattutto se in famiglia ci sono più persone con i capelli lunghi. Quando se ne compra uno nuovo, quindi, è utile preferirne uno con classe energetica AAA+, così che sia più performante sia dal punto di vista energetico che pratico.

Investirci qualcosa di più, quindi pagarlo un po’ più caro rispetto alle alternative più economiche, consente di avere una chioma asciutta in meno tempo e una bolletta più leggera.