Caro bollette, con questo gelo occhio al riscaldamento: senza questi trucchi rimani senza un euro

Occhio al freddo e al caro bollette! Utilizza questi importanti trucchetti per non rimanere senza un euro durante questo inverno.

Sei anche tu un freddoloso e ami avere la casa sempre calda? Occhio però al caro bollette che potrebbe farti pentire di aver acceso così spesso i termosifoni. Esistono però dei trucchetti veramente intelligenti che ti permetteranno di non avere freddo e risparmiare comunque moltissimi soldi.

Eccoteli spiegati nel dettaglio e, seguendoli alla lettera, il tuo portafoglio potrà finalmente ringraziarti.

Purtroppo si sa, oggigiorno le spese sono praticamente triplicate e anche le bollette hanno raggiunto un costo spesso insostenibile. Soprattutto durante l’inverno, quando arriva il freddo e fuori piove, è normale voler accendere spesso i riscaldamenti a casa. Eppure questo potrebbe costarci centinaia e centinaia di euro e farci passare la voglia di accendere i caloriferi. Quello che però non tutti sanno è che esistono dei veri e propri ‘trucchetti della nonna’ che potrebbero esserci utili durante il periodo invernale.

Insomma, se finalmente vuoi dire addio al caro bollette, forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Le soluzioni fai da te per scaldare casa

La primissima cosa che potresti fare per scaldare la tua dimora è impostare sempre la temperatura a 20°; in questo modo potrai ridurre i consumi e allo stesso tempo smetterla di avere freddo. Ricordati inoltre di controllare spesso i tuoi termosifoni, verificare se c’è polvere in eccesso, rimuovere i cosiddetti ‘copri-termosifoni’ e aiutarti con dei deumidificatori nelle stanze più utilizzate. Un’altra tecnica potrebbe essere quella di mettere più tappeti dentro casa che, oltre ad essere una bella scelta di design, conservano il calore in maniera ottimale. Ricordati inoltre di posizionare un pannello riflettente dietro al calorifero. In questo modo potrai ridurre le dispersioni di calore e la stanza si scalderà più velocemente.

Queste però non sono le uniche tecniche che potresti utilizzare dentro la tua dimora.

Le migliori scelte per questo inverno

Nel caso in cui dovessi avere un impianto o una caldaia di più di 15 anni, forse dovresti sostituirlo con uno più nuovo a condensazione o a pompa di calore. In questo modo le tue prestazioni miglioreranno e potrai risparmiare anche decine e decine di euro. Tieni inoltre sempre sotto controllo gli spifferi delle tue finestre o delle tue porte e apri sempre le tapparelle di casa, per facilitare l’ingresso del sole.

Insomma, non sottovalutare nessuna di questa soluzioni e utilizzale durante questo inverno. La tua casa rimarrà calda e le tue bollette non urleranno più.