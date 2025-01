Bollette over 70: arriva lo sconto per tutti | Finalmente gli anziani pagheranno la metà

Un aiuto per la fascia della popolazione più debole e dimenticata che spesso non riesce ad arrivare a fine mese

Gli anziani hanno la possibilità di accedere ad una serie di agevolazioni, ma spesso non lo sanno o non sanno come fare ad ottenerle. Per tutti gli anziani italiani con più di 65 anni, indipendentemente dal reddito l’ingresso è gratuito o scontato nei musei statali, monumenti, gallerie e aree archeologiche, spesso esteso anche a strutture comunali. Inoltre, gli anziani possono beneficiare di tariffe agevolate per viaggi su autobus, treni e aerei, offrendo loro maggiore accessibilità alla cultura e alla mobilità.

Esistono poi misure specifiche per anziani con redditi molto bassi, generalmente sotto i 6.000 euro annui (o 8.000 se sommati ai redditi del coniuge o conviventi). Queste agevolazioni includono tariffe telefoniche ridotte, esenzioni dal canone televisivo per gli over 75, e IVA agevolata al 4% per l’acquisto di beni come automobili e ausili sanitari.

Altre misure includono aiuti di Stato per integrare il reddito, agevolazioni fiscali per spese legate a ristrutturazioni o all’eliminazione delle barriere architettoniche, e sconti per farmaci e dispositivi medici. Questi benefici possono includere contributi per l’affitto o per l’assunzione di badanti, sconti sulle bollette di luce, acqua e gas, e iniziative specifiche come corsi di ginnastica, soggiorni vacanza o attività ricreative a prezzi ridotti.

Tali misure sono spesso accessibili a tutti, altre in base al reddito e alle necessità socioassistenziali dell’anziano. Alcune misure richiedono il rispetto di specifici requisiti di reddito o condizioni di salute. Le agevolazioni per gli anziani coprono un ampio spettro di necessità, dai bisogni culturali e di mobilità, ai supporti economici e assistenziali

Arriva lo “Sconto anziani” per le bollette, come funziona

Lo “Sconto anziani” è un’agevolazione dedicata agli over 70, pensata per alleviare il peso delle bollette di luce, gas e acqua, spesso gravoso per chi vive con una pensione modesta. Questa iniziativa rappresenta un aiuto concreto per una fascia della popolazione che affronta sempre più difficoltà economiche. L’agevolazione è semplice e di immediata utilità, riducendo i costi fissi legati al pagamento delle bollette.

L’agevolazione prevede una riduzione sulla commissione pagata agli uffici postali per saldare le bollette: invece di 1,30 euro, gli over 70 pagheranno solo 0,70 euro, con un risparmio di 0,60 euro per ogni bollettino. Sebbene l’importo possa sembrare modesto, accumulato nel corso dell’anno può rappresentare un aiuto significativo per chi ha un reddito limitato.

Un aiuto accessibile anche ai parenti

Un aspetto interessante dello “Sconto anziani” è che può essere richiesto anche da un parente che effettua il pagamento delle bollette per conto dell’anziano. È sufficiente presentare la carta d’identità dell’intestatario delle bollette per beneficiare dello sconto. Questa possibilità è pensata per facilitare le famiglie che spesso si occupano della gestione delle spese di anziani fragili o non autonomi.

Lo “Sconto anziani” non risolve il problema delle bollette alte, ma rappresenta un segnale positivo di attenzione verso una categoria spesso dimenticata. Questo primo passo, pur semplice, offre un piccolo sollievo economico e dimostra la necessità di politiche più inclusive per affrontare le crescenti difficoltà che gravano sugli anziani. Un’iniziativa che fa ben sperare per futuri interventi di maggiore impatto.