Vacanze low cost, se vuoi risparmiare segui la tecnica dei travel blogger: una settimana ti costa la metà

Ecco come organizzare delle vacanze low cost seguendo la tecnica dei travel blogger. Se segui queste indicazioni una settimana ti costerà la metà.

La vita è diventata particolarmente frenetica per gli italiani, ogni aspetto della propria vita pare aver messo la quinta, non c’è più nulla di lento, perfino il pasto è diventato super rapido. Per questo motivo, per cercare di rallentare, molti partono per le vacanze, lontani da casa e dalla routine, ogni volta che possono.

Sicuramente le vacanze estive e natalizie sono quelle più gettonate per andare via, soprattutto per i vari ponti su cui si può spesso contare. Ovviamente, il desiderio di partire deve scontrarsi molto spesso con il saldo del proprio conto corrente.

Se volete dunque optare per delle vacanze low cost, utilizzando la tecnica dei travel blogger, una settimana vi costa la metà seguendo questa direttiva.

La scelta delle vacanze natalizie

Durante le vacanze natalizie, ogni persona decide come passare queste feste. C’è chi resta a casa e passa i vari momenti con la famiglia, tra una super portata e l’altra a tavola, chi parte per raggiungere i parenti lontani e chi decide di viaggiare ma per mete lontane, in solitaria o con moglie e figli.

Molto gettonati sono i luoghi di mare, quelli dove passare il giorno di Natale in spiaggia nel villaggio turistico o quelli in montagna, per avere la tradizionale nevicata del 24 sera. Non solo in Italia ma anche all’estero, il problema però durante la scelta è sempre uno solo: il costo.

Le indicazioni economiche dei travel blogger

I travel blogger la sanno lunga, lo sappiamo, soprattutto quelli più famosi, il cui profilo social è molto seguito per imparare dai loro viaggi. Per questo motivo, molti hanno rilasciato dei consigli per effettuare delle vacanze low cost, che vi faranno passare una settimana di relax alla metà di quello che spendereste normalmente.

A prescindere da tutte le dritte sul tipo di alloggio, sulla scelta del viaggio e così via, ma il tema principale per cui ruota il vero risparmio, è la meta. Loro hanno selezionato in questo periodo di alta stagione, questi Stati, dove il tasso di cambio con l’euro è molto vantaggioso, cioè: Messico, Sudafrica e Marocco. Ovviamente la scelta spetterà a voi e alle vostre possibilità, in quanto di last minute economici anche in altri Stati, le agenzie di viaggio sono pieni. Per esempio, non saranno molto a buon mercato, ma i biglietti per andare alle Maldive e ai Caraibi, rimangono ancora il sogno del cassetto di molti, per potersi rilassare al 100%.