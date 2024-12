Regalo di Natale, se quest’anno scegli “la busta” sei nei guai: i controlli del Fisco sono già iniziati

Hai anche tu intenzione di regalare la classica ‘busta’ il giorno di Natale? Attenzione a non commettere questo errore.

Hai anche tu qualche problemuccio con i regali di Natale e hai finito le idee? Probabilmente, una delle soluzioni più semplici per risolvere questo dilemma è quella di scegliere la famosa ‘busta’ con all’interno del denaro. Eppure, senza saperlo, potresti commettere un reato!

Il rischio è quello di ritrovarti il Fisco a casa e, proprio per questo, non dovresti sottovalutare la questione!

A Natale si è tutti più buoni e generosi, questo si sa, ma a volte i regali da fare possono diventare monotoni e sbagliati. Se anche tu, nonostante manchino pochissimi giorni alla festività, non hai ancora finito di farli perché sei a corto di idee, una delle scelte più azzeccate è sicuramente quella di regalare del denaro. Soprattutto ai propri figli o ai nipoti che sono diventati adolescenti non c’è soluzione migliore di questa.

Non tutti sono però a conoscenza di un dettaglio fondamentale: esagerando con la somma di denaro il rischio è quello di far scattare i controlli del Fisco.

Perché regalare i soldi potrebbe essere un ‘rischio’

I contanti possono essere la soluzione ideale per non fare l’ennesimo regalo mai utilizzato e permettere alla persona di scegliere in autonomia come spenderli. Se anche tu hai un parente a cui tieni particolarmente occhio però a non esagerare! Nella nostra nazione, donando più di 1.000€ potresti far scattare i controlli da parte del Fisco e rovinare così in un batter d’occhio la festività. Superando la somma prevista dalla legge, l’Agenzia delle Entrate potrebbe insospettirsi e pensare che questo denaro sia riservato a delle operazioni illecite.

Esiste un’accortezza che potresti adoperare anche tu per evitare di finire sotto al mirino del Fisco.

Come dire ciao ciao ai controlli

La miglior soluzione per evitare qualsiasi tipo di malinteso, è quella di accantonare l’idea di dare del denaro in contanti e optare piuttosto per un bonifico (o un assegno). In questo modo potrai inserire la causale del tuo movimento e non far insospettire in alcun modo il Fisco. Per non far perdere comunque la magia del Natale, potresti scrivere un bigliettino cartaceo con una frase del tipo: “Tanti Auguri, quest’anno Babbo Natale te li ha mandati direttamente sull’Iban!” Oltre a strappare un sorriso all’altra persona, potrai dormire sogni tranquilli e non sbagliare scegliendo di regalare la ‘busta’.

Insomma, quest’anno a Natale stai più attento e se vuoi regalare del denaro questa potrebbe essere la scelta migliore da fare!