Sciare nel 2024 è impossibile, le famiglie rimangono a secco: le uniche mete economiche sono queste qui

Sciare nel 2024 sembra diventato impossibile, in realtà se con la tua famiglia non volete restare a casa, recatevi in queste mete economiche.

La montagna o ti piace o non ti piace, è un po’ come il mare. Non tutti sono da scii ai piedi, così come non tutti sono da infradito e costume. Come si dice: “De gustibus non est disputandum”. A prescindere dai propri gusti personali però, vedere la neve a Natale è uno dei sogni per eccellenza di molti adulti e bambini.

Per questo molte persone, anziché aspettare la neve in città, partono per raggiungere una delle tante montagne della propria zona, per sperare di ricreare quel tipico clima da film natalizio. Purtroppo, non tutti però possono trascorrere una o più giornate del genere come sperato.

Il problema principale dell’andare in montagna o dello sciare nel 2024 è il prezzo, per questo motivo, se non volete restare a casa, fate le valigie e con la vostra famiglia (o da soli, è uguale), raggiungete queste mete economiche che sono uno spettacolo per gli occhi.

Come prepararsi alla montagna

Che voi andiate in montagna per sciare, o per trascorrere una giornata in una delle baite, stile nonno di Heidi, sorseggiando una deliziosa cioccolata calda, mentre vi perdete in quel panorama mozzafiato, lontani da cellulari e traffico, ci sono comunque alcune accortezze da seguire. In primis, non andate in montagna in inverno, senza aver acquistato un abbigliamento consono alla situazione.

C’è chi va in sneakers sulla neve e poi si stupisce se gli sono venuti i geloni ai piedi. Acquistate dunque tutto quello che serve, vestiario termico incluso. Inoltre, non uscite dai sentieri segnati per fare qualche escursione in solitaria, in quanto, è facilissimo perdersi in montagna, se non si è della zona. Infine, verificate sempre di avere il telefono carico e non andate in zone pericolose a rischio valanga.

Dove andare a sciare nel 2024

Se volete passare delle vacanze natalizie diverse dal solito e il vostro obiettivo è quello di andare a sciare prima di salutare il 2024, non disperate per i costi di alta stagione, in quanto ci sono alcune mete economiche che faranno proprio al caso vostro.

Luoghi poco affollati, che vi faranno ritrovare la bellezza di sciare in libertà senza preoccuparsi di chi ti sta intorno e soprattutto senza dover fare file ovunque, perfino per il pranzo in baita. Se è questo il clima che cercate questo dicembre, allora recatevi a Crevacol in Valle D’Aosta, oppure a Macugnaga o Domobianca in Piemonte e ancora in alcune delle montagne più belle del Trentino Alto Adige. Precisamente a Watles, Valle Aurina o Val Sarentino e ancora in Trentino Alto Adige a Pejo. Insomma avete libertà di scelta.