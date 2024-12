Lavora in RAI, con appena un diploma ti pagano 28mila euro all’anno: candidati entro mezzogiorno

Desideri anche tu un lavoro sicuro? La Rai sta assumendo moltissimi candidati e lo stipendio sarà di 28mila€ l’anno.

Purtroppo si sa, oggigiorno non è facile trovare un lavoro sicuro, appagante e ben retribuito. Per fortuna però, proprio in queste ore, la Rai ha annunciato di assumere decine e decine di dipendenti per una specifica posizione lavorativa. Senza saperlo potresti essere anche tu il candidato ideale.

Ecco dunque quali saranno i requisiti fondamentali per potersi candidare e in cosa consisterà questo lavoro.

La Rai è indubbiamente uno dei monopoli della televisione italiana. Lavorare all’interno di questa grande realtà potrebbe essere decisamente appagante e in grado di far crescere professionalmente. Moltissime persone sognano di lavorare in questa azienda e, se anche tu sei tra queste, forse dovresti continuare a leggere questo articolo.

Ecco dunque nel dettaglio l’avviso di selezione Rai che ha interessato moltissime persone nella nostra nazione e che non dovresti lasciarti scappare.

I requisiti per ottenere questa posizione

La Rai sta attualmente assumendo giovani diplomati per il ruolo di programmista multimediale. Queste persone avranno il compito di produrre, ideare e realizzare contenuti per l’ambito radiotelevisivo. Chiunque verrà assunto farà tuttavia parte del gruppo linguistico tedesco e sarà impiegato presso la sede di Bolzano (verranno prese in considerazione anche le persone di fuori ma con disponibilità a trasferirsi). La Rai garantirà un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione di circa 28mila € l’anno, ossia 1.700€ mensili. I requisiti fondamentali per potersi candidare sono: possedere un diploma di scuola superiore, conoscere l’italiano e il tedesco e possedere la patente B.

Se anche tu senti di possedere tutte le carte in regola, ecco come dovrai procedere per fare domanda.

Come procedere per lavorare in Rai

La data entro cui fare domanda è il 16 gennaio entro mezzogiorno in punto e ti basterà accedere sul portale online della Rai e cliccare su ‘Lavora con Noi’. Successivamente verrà fatta una verifica preliminare, in cui verranno selezionati inizialmente 75 candidati. La seconda fase potrà avvenire anche da remoto e prevederà: un colloquio per verificare la lingua italiana e tedesca e un test a risposta multipla (anche questo sulla lingua tedesca, cultura generale e conoscenze specifiche del ruolo). Infine ci sarà una terza fase, la più significativa, in cui verrà fatto un colloquio tecnico, motivazionale e conoscitivo e una prova professionale. Ci sarà un totale di 100 punti a disposizione e la soglia minima di idoneità sarà pari a 30/50.

Insomma, non aspettare un secondo di più e candidati immediatamente anche tu. La Rai potrebbe garantirti il tuo lavoro dei sogni.