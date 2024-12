Telefono vintage, solo un modello lo rivendi in un batter d’occhio: era il più famoso dell’epoca | Vale una fortuna

C’è un telefono vintage che oggi tutti cercano, motivo per cui lo rivenderete in un batter d’occhio. Questo modello era il più famoso dei suoi tempi e vale una fortuna.

La tecnologia ha fatto passi da gigante, in quanto siamo passati da sistemi sicuramente più rudimentali a vere e proprie raffinatezze. Se nel 1986, anno dell’uscita del primo telefono cellulare in Italia, avessimo detto ai giovani dell’epoca che in futuro con quel dispositivo avrebbero potuto anche navigare in Internet probabilmente ci avrebbero riso in faccia.

Eppure, se guardiamo i dispositivi di oggi, c’è da restare senza parole, per tutte le funzioni che gli sviluppatori sono riusciti a implementargli. Molte volto lo diamo per scontato, ma se pensiamo alle dimensioni dei primi telefono portatili, alcuni addirittura trasportabili in una valigetta (Arma Letale insegna), c’è da restare senza fiato.

Proprio per l’importanza che questa evoluzione ha significato per il mondo, oggi vogliamo svelarvi qual è il telefono vintage gettonatissimo ancora oggi che vale una fortuna. Questo modello lo rivendete in un batter d’occhio.

La voglia di disintossicarsi dalla tecnologia

Diversi decenni fa, nessuno poteva pensare di comunicare simultaneamente con gli altri, se non faccia a faccia o comunque parlando al telefono fisso. Una volta non esistevano le promozioni “tutto incluso”, avevamo un numero limitato di minuti per parlare e gli sms non era poi così convenienti, per questo si usavano poco. Piano, piano le cose sono cambiate e se da una parte è un bene poter essere sempre rintracciabili, soprattutto in caso di emergenza, dall’altra, potrebbe diventare complicato da gestire.

Stiamo un numero di ore considerevoli al telefono, tra leggere le e-mail, guardare i social, mandare messaggi con le varie app di messaggistica e così via, per questo molte persone, semplicemente a un certo punto, forse in burnout, decidono semplicemente di disintossicarsi dalla tecnologia per qualche ora. C’è chi mette dei timer con un lasso di tempo in cui la connessione dati e wi-fi semplicemente si disconnette e chi addirittura, torna ai vecchi modelli di telefono, semplicemente per essere reperibili, ma non troppo.

Il modello vintage ricercato

A prescindere dal motivo per cui cercate un telefono vintage, sappiate che c’è un modello molto ricercato, soprattutto dai collezionisti. Era il più famoso dei primi anni del Duemila e oggi vale una piccola fortuna. Parliamo del mitico e intramontabile, Nokia 3310. Chi non c’era all’epoca non può sapere come ci faceva sentire importanti avere un telefono del genere in tasca, personalizzabile attraverso il cambio delle cover, con il mitico pulcino sempre in bella vista.

Altri tempi, ma a quanto pare neanche poi tanto dimenticati, visto che questo modello è ancora considerato una leggenda ai giorni nostri, sia per durata che per design. Per chi disponesse di questo telefono, magari chiuso in soffitta o in un cassetto, deve sapere che se funzionante, con ancora la scatola originale e i vari accessori integri, sul mercato è quotato 150 euro. Chissà quanto potrà valere fra qualche altro decennio?