Sanremo, se vuoi partecipare non ti basta uno stipendio: i prezzi dei biglieti hanno raggiunto cifre folli

Vuoi assistere ad una puntata di Sanremo 2025? Per farlo dovrai metterti da parte uno stipendio. Ecco quanto costa il biglietto.

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e i telespettatori italiani non stanno più nella pelle. Se anche tu sei un grande fan di questo evento e avevi addirittura pensato di acquistare un biglietto per andarlo a vedere, c’è un dettaglio però di cui dovresti essere a conoscenza.

Il costo del biglietto ha raggiunto delle cifre folli e una buona fetta di persone non può decisamente permetterselo.

Il direttore artistico di questa edizione del Festival di Sanremo 2024 è Carlo Conti e, nonostante manchi ancora qualche settimana al suo inizio, tutti quanti ne stanno già parlando. Tra i vari artisti in gara emergono nomi come Fedez, Achille Lauro, Giorgia, Francesca Michielin e Tony Effe. Anche quest’anno i cantanti rappresenteranno ogni genere e gusto e non ci sarà sicuramente d’annoiarsi.

Sogni anche tu di andare a vedere questo spettacolo tanto atteso dal vivo? Preparati a mettere da parte uno stipendio.

Quanto costano davvero i biglietti del Festival di Sanremo

Come ben sappiamo, il Festival si svolge all’interno del maestoso teatro dell’Ariston a Sanremo dall’11 al 15 di febbraio. La sua capienza è di 1960 posti, anche se generalmente vengono venduti meno biglietti per questioni scenografiche e esigenze televisive. I biglietti non sono ancora stati venduti ma, proprio come ogni anno, finiranno nel giro di pochissime ore. Prendendo dunque come riferimento quelli del 2024, il costo per un posto in platea durante le prime quattro serate è di 200€, mentre in galleria di 110€. La serata finale, al contrario delle precedenti, ha un costo differente: 730€ per i posti in platea e 360€ per quelli in galleria. Esiste addirittura la possibilità di fare un abbonamento di 1.290€ per tutte le serate in platea e 672€ in galleria.

Sei comunque interessato ad acquistare un biglietto? Ecco cosa dovrai fare per averlo.

Dove acquistare i biglietti

Bisogna sottolineare che moltissime persone acquisteranno anche il biglietto per Domenica In Sanremo del 16 di febbraio. Questo perché, una volta finito il Festival, tutti e trenta i cantanti si esibiranno all’interno del programma. In questo caso, si tratterà di 140 biglietti che una persona potrà richiedere compilando un modulo sull’apposita sezione del sito del Comune di Sanremo. Nel caso invece dei biglietti veri e propri, proprio come ogni anno verrà creato un sito ufficiale (non ancora online) per poterlo acquistare.

Insomma, se vuoi vedere dal vivo l’evento più atteso dell’anno dovrai sicuramente mettere da parte i tuoi risparmi!