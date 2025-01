Strisce pedonali, vietato fare gesti ai pedoni: non puoi farli passare | Scattano le prime sanzioni

Presta la massima attenzione al tuo comportamento alla guida. Facendo questi gesti ai pedoni sulle strisce pedonali rischi.

Quante volte ti sarà capitato di fare un cenno con la mano ai pedoni intenti ad attraversare le strisce? Senza saperlo però potresti aver commesso un grave errore. Il Codice della Strada parla chiaro e, proprio per questo, se non vuoi rischiare sanzioni salatissime, forse dovresti evitare di farlo.

Ma ecco nello specifico di cosa si tratta e perché a volte dovremmo stare più attenti quando siamo alla guida di un veicolo.

Come ben sappiamo, ogni volta che un pedone si trova sulle strisce pedonali per attraversare bisogna fermarci. Si tratta di una regola fondamentale del Codice della Strada, ma anche un gesto di buona educazione. Quello che però non tutti sanno, è che dietro a questa gentilezza possono nascondersi comunque delle sanzioni salatissime. Inutile dire che non dovrai più sottovalutare la questione ed esserne a conoscenza per essere un guidatore perfetto.

Lo ha dichiarato proprio la Direzione Generale del Traffico (la DGT) e non ti resta che scoprire di quale regola si tratta.

Il gesto che non devi più fare alla guida

Soprattutto nella nostra nazione, è buona educazione alzare la mano ai pedoni che stanno attraversando. Questo gesto, che sembra un atto di cortesia, è in realtà una vera e propria violazione delle regole stradali. Proprio negli ultimi mesi, la DGT ha emesso un avviso in cui chiariva la questione: i conducenti non devono mai dare dei segnali manuali ai pedoni, nemmeno per aiutarli ad attraversare la strada in sicurezza. Ma per quale motivo esisterebbe questa regola? La confusione che può crearsi. Se infatti un pedone dovesse vedere questo gesto (anche quando non è intenzionale), potrebbe attraversare anche quando l’auto non si ferma o non ha il tempo per farlo.

Oltre però a questo aspetto, c’è un’altra condotta comune che potrebbe costarti cara.

Cos’altro non fare sulle strisce pedonali

Sempre per quanto riguarda gli automobilisti, anche fermarsi sulle strisce pedonali è un reato del Codice della Strada. Che sia per colpa del traffico o perché il semaforo è ancora rosso, sostare sopra un passaggio pedonale è una grave violazione. Basti pensare che, in questo caso, la sanzione può arrivare a 200€, con la perdita di 4 punti dalla patente. Se dovessi commettere questo errore, ricordati però che non potrai rimediare facendo retromarcia. Questo perché, non solo potrebbe essere pericoloso per i pedoni, ma potresti creare dei problemi per gli altri automobilisti.

Insomma, ricordati sempre di non commettere questi errori quando sei alla guida. Anche un gesto di cortesia potrebbe costarti caro!