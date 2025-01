Smartphone, se perdi sempre la connessione avvisa subito la banca | Hanno già iniziato a caricare domiciliazioni sul tuo conto

Se perdete sempre la connessione del vostro smartphone, vi conviene avvisare subito la banca, in quanto potrebbe essere che hanno già iniziato a caricarvi le domiciliazioni sul vostro conto.

Purtroppo oggi giorno, i truffatori sono in costante aumento e le loro tecniche sono sempre più raffinate, per questo motivo molte vittime purtroppo ci cascano. È difficile vivere perennemente con il famoso “muro alzato”, che ci rende sempre sospettosi e vigili su tutto.

A volte, complice anche la fretta e il fatto che questi truffatori giocano sui nostri sentimenti, semplicemente ci fidiamo ed è in quel momento che mediante telefonate fraudolenti, messaggi falsi e link con virus, riescono a rubare i nostri dati sensibili.

In questo caso specifico, se dal vostro smartphone iniziate a perdere la connessione, dovete avvisare subito la banca, perché potrebbero aver già iniziato a caricare le domiciliazioni sul vostro conto.

Come prevenire questa truffa

Prima di dirvi cos’è che vi potrebbe far perdere la connessione dal vostro smartphone, volevamo dirvi come prevenire questo e molti altri attacchi che i truffatori puntualmente cercano di mettere a segno. Come spiegano da elconfidencial.com, il primo passo è quello di utilizzare per esempio l’impronta digitale piuttosto che il classico sms di verifica.

Secondo, utilizzare l’autenticazione a due fattori, terzo non condividere mai i vostri dati privati attraverso metodi non verificabili come messaggi, e-mail o direttamente al telefono con persone sconosciute e infine, cercate di scaricare le app soltanto dallo store ufficiale.

La truffa che vi fa perdere la connessione

Tornando a noi, la truffa che vi farà perdere la connessione sul vostro smartphone, sta purtroppo prendendo piede ed è per questo che fareste meglio ad avvisare immediatamente la banca, perché potrebbero caricare le domiciliazioni sul vostro conto. Questa truffa è conosciuta come la SIM Swapping, cioè duplicare in maniera illecita la vostra SIM del telefono, senza che voi possiate annullare questa procedura.

In pratica, dopo che i truffatori avranno carpito i vostri dati, chiederanno a un gestore telefonico qualunque di duplicare una SIM con il vostro numero, così facendo la vostra verrà disattivata e loro potranno agire indisturbati con il vostro numero, sfruttando gli sms come verifica per accedere alle vostre app, attivando domiciliazioni e altri pagamenti a vostro nome. Questi casi purtroppo sono in aumento proprio perché i gestori telefonici non utilizzano (per il momento e magari non tutti), metodi efficaci per identificare il proprio interlocutore per essere sicuri di parlare con il titolare della SIM.