Navi in alta montagna, il folle progetto prende vita: le fanno navigare in cima al cucuzzolo con questa opera di ingegneria

Un’opera di alta ingegneria inventata dai cinesi, sono riusciti a portare le navi in alta quota, è uan delle dighe più grandi del mondo

La Diga delle Tre Gole, situata sul fiume Yangtze in Cina, rappresenta una delle più grandi opere di ingegneria idraulica al mondo. Tuttavia, la sua imponente struttura ha creato una sfida significativa per il traffico fluviale, bloccando il passaggio delle imbarcazioni lungo il corso d’acqua. Per superare questo ostacolo, gli ingegneri hanno sviluppato un’incredibile innovazione: un ascensore per navi in grado di sollevare imbarcazioni fino a 100 metri sopra la superficie dell’acqua.

La soluzione adottata è un sofisticato sistema di sollevamento navale, il più grande e avanzato mai costruito. Questo meccanismo permette di trasportare le imbarcazioni attraverso la diga in modo rapido ed efficiente, riducendo drasticamente i tempi di attesa rispetto ai tradizionali sistemi di chiuse. L’ascensore è stato sviluppato dalla società tedesca Lahmeyer e rappresenta una pietra miliare dell’ingegneria navale moderna.

A differenza delle chiuse tradizionali che richiedono più camere e tempi lunghi per il passaggio delle navi, l’ascensore navale delle Tre Gole può sollevare imbarcazioni di circa 3.000 tonnellate in soli 40 minuti. Questo sistema consente un risparmio di tempo superiore al 75%, garantendo un traffico navale più efficiente lungo il fiume Yangtze.

Il cuore del sistema è una piattaforma di sollevamento in cui le navi entrano per essere sollevate o abbassate. Il meccanismo utilizza 256 cavi d’acciaio collegati a 128 carrucole a doppia fune, bilanciate da un sistema di contrappesi. La piattaforma stessa ha dimensioni imponenti: 120 metri di lunghezza, 18 metri di larghezza e una profondità di 3,5 metri, il che la rende una vera e propria vasca da bagno gigante in movimento.

Struttura imponente e sicurezza avanzata

L’ascensore navale è sostenuto da quattro torri di cemento armato alte 169 metri, che garantiscono la stabilità dell’intera struttura. Il sistema è stato progettato per garantire fluidità nei movimenti, sicurezza avanzata e un funzionamento preciso, riducendo al minimo le vibrazioni durante il sollevamento delle imbarcazioni. Questi accorgimenti ingegneristici sono essenziali per gestire il peso enorme delle navi e delle acque contenute nella piattaforma.

La realizzazione dell’ascensore ha richiesto ben 23 anni. Il progetto è stato avviato nel 1994, ma nel 1995 ha subito una battuta d’arresto a causa di imprevisti. Solo nel 2008 i lavori sono ripresi con pieno slancio e, finalmente, nel 2016 il sistema è stato inaugurato, rivoluzionando il traffico fluviale nella regione.

Un’infrastruttura che va oltre l’ascensore

L’ascensore per navi fa parte di un complesso sistema che comprende acquedotti e tunnel ad alta quota per un totale di 2,3 chilometri. Questo sistema integrato consente il trasporto delle imbarcazioni fino a un’altezza di 199 metri, un’impresa straordinaria che supera persino l’altezza di molti grattacieli moderni.

L’ascensore navale delle Tre Gole è solo l’inizio. La Cina continua a innovare nel settore delle infrastrutture fluviali e ha recentemente applicato lo stesso concetto a un progetto ancora più ambizioso: l’ascensore Goupitan, destinato a essere il più grande ascensore verticale per navi al mondo. Con questi progetti, la Cina sta ridefinendo il concetto di navigazione e trasporto su fiumi, aprendo nuove possibilità per il commercio e lo sviluppo economico su scala globale.