Bonus elettrodomestici: comprali con un mega sconto del 50% grazie alla nuova legge di Bilancio | Devi inviare all’ENEA solo questo foglio e il gioco è fatto

Con questo aiuto concreto potrai rinnovare i tuoi apparecchi con altri moderni, avrai un risparmio anche in bolletta

Il Bonus Elettrodomestici rappresenta un’opportunità significativa per chi ha ristrutturato un immobile e desidera arredarlo con nuovi apparecchi. Questa agevolazione rientra nel più ampio Bonus Mobili e consente di ottenere una detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di grandi elettrodomestici. Per accedere al beneficio, è fondamentale rispettare alcuni requisiti, tra cui la classe energetica minima prevista per ogni tipologia di elettrodomestico.

Il bonus elettrodomestici 2025 prevede un rimborso del 30% sul costo dell’elettrodomestico acquistato, fino a un massimo di 100 euro per ogni nucleo familiare. Per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, il contributo massimo arriva a 200 euro. L’importo della detrazione viene ripartito in dieci quote annuali di pari importo, da inserire nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo all’acquisto.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per il 2025, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Possono usufruire dell’agevolazione non solo le persone fisiche proprietarie dell’immobile, ma anche altri soggetti con diritti reali, come nudi proprietari, usufruttuari e locatari.

Inoltre, i familiari conviventi e il coniuge separato assegnatario dell’immobile possono richiedere la detrazione, a patto che sostengano effettivamente la spesa. Il bonus riguarda esclusivamente i grandi elettrodomestici, tra cui frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e forni elettrici. Per ottenere la detrazione, questi apparecchi devono rispettare specifiche classi energetiche: A+ o superiore per la maggior parte degli elettrodomestici, mentre per forni e lavasciuga è sufficiente la classe A o superiore. Sono inclusi anche climatizzatori, stufe elettriche, ventilatori e apparecchi di riscaldamento.

Modalità di pagamento ammesse

Per beneficiare della detrazione, gli elettrodomestici devono essere pagati esclusivamente con metodi tracciabili. Sono ammessi il bonifico bancario, le carte di credito e di debito. Il pagamento in contanti o con assegni non consente di accedere all’agevolazione. Anche il pagamento a rate è valido, purché la finanziaria fornisca la documentazione che attesti il versamento al fornitore.

Per ottenere la detrazione, è fondamentale conservare le fatture di acquisto, le ricevute di pagamento e la documentazione relativa alla classe energetica degli elettrodomestici. Inoltre, è obbligatorio inviare una comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dall’acquisto, specificando i dati dell’elettrodomestico e il consumo energetico. Questo passaggio è essenziale per il riconoscimento dell’agevolazione.

Inserire la detrazione nella dichiarazione dei redditi

Per dichiarare la detrazione, bisogna compilare il rigo E57 del modello 730/2024. In esso vanno indicati il numero della rata annuale e l’importo speso per l’acquisto degli elettrodomestici. La somma massima detraibile per il 2025 è di 5.000 euro, ripartita in dieci anni. Chi si avvale del modello Redditi PF dovrà seguire le stesse indicazioni nella sezione dedicata.

Per evitare errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nella richiesta di detrazione, è consigliabile rivolgersi a un commercialista o a un centro di assistenza fiscale (CAF). Questo aiuterà a garantire il rispetto delle normative e a evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate, assicurandosi di ottenere il massimo beneficio fiscale possibile.