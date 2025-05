Google, spazio di archiviazione infinito: non cancellare foto e video | Il trucco per l’account gratis

Come liberare spazio su Google Foto senza pagare, scopri il trucco e potrai continuare a salvare senza costi aggiuntivi

Nel corso degli anni, Google Foto è diventato uno dei servizi di archiviazione più popolari per foto e video, soprattutto grazie all’originaria offerta di spazio illimitato e gratuito. Per molto tempo, milioni di utenti hanno potuto salvare i propri ricordi senza preoccuparsi di limiti di spazio. Tuttavia, a partire dal 2021, Google ha cambiato politica, introducendo un limite massimo di 15 GB condivisi tra Google Foto, Drive e Gmail. Questo cambiamento ha costretto molti utenti a rivedere le proprie abitudini di archiviazione.

Con l’evoluzione della tecnologia degli smartphone, le fotocamere sono diventate sempre più sofisticate. Gli scatti e i video realizzati oggi hanno una qualità elevatissima, ma anche un peso considerevole in termini di spazio occupato. La combinazione di file più pesanti e il limite dei 15 GB ha reso molto più semplice raggiungere il limite massimo di archiviazione. In questo scenario, è facile ritrovarsi con uno spazio insufficiente non solo per le nuove foto, ma anche per ricevere email sul proprio account Gmail.

Una possibile soluzione è l’acquisto di uno dei piani di abbonamento Google One, che permette di espandere lo spazio disponibile. Tuttavia, per chi non vuole affrontare costi aggiuntivi, esiste un’alternativa gratuita, suggerita dal popolare YouTuber “Topes de Gama Plus”. Si tratta di un metodo legale e semplice per guadagnare spazio prezioso su Google Foto, anche senza sottoscrivere un abbonamento.

Il trucco in questione parte da un link ben preciso: “https://photos.google.com/settings?pli=1”. Una volta aperto questo indirizzo da un browser su computer, sarà possibile accedere a una sezione delle impostazioni di Google Foto dedicata all’ottimizzazione dello spazio. Qui si potrà scegliere l’opzione “Risparmio spazio di archiviazione”, che consente di salvare i file con una qualità leggermente inferiore, ma comunque accettabile per la maggior parte degli utenti.

La compressione riduce la qualità della foto

Il passo successivo è cliccare su “Gestisci archiviazione”, una funzione che permette di visualizzare le diverse categorie di contenuti che occupano spazio nel proprio account Google. Scorrendo in basso, si troverà l’opzione “Recupera spazio”, accompagnata da una descrizione chiara: convertire foto e video già salvati in una qualità compressa che occupa meno memoria.

Cliccando su “Ulteriori informazioni”, Google fornisce tutti i dettagli su ciò che comporta questa operazione. La compressione, infatti, riduce la qualità visiva dei file originali e, una volta effettuata, non può essere annullata. Per procedere, bisogna accettare consapevolmente questa condizione selezionando la casella che conferma la comprensione delle conseguenze.

Un modo semplice per fare spazio a costo zero

Una volta accettate le condizioni, si potrà cliccare su “Comprimi foto e video disponibili”. Google inizierà così un processo automatico di compressione che, a seconda della quantità di file presenti, potrà durare anche diverse ore. Al termine, l’utente potrà disporre di uno spazio libero considerevolmente maggiore, pur conservando tutti i propri contenuti nel cloud.

Questa soluzione rappresenta un valido compromesso per chi non intende sottoscrivere un abbonamento ma desidera comunque continuare a utilizzare Google Foto in modo efficiente. Certamente, è importante valutare quanto sia importante per ciascun utente mantenere la massima qualità delle immagini rispetto alla necessità di spazio. In ogni caso, questo trucco può fare davvero la differenza per molti.