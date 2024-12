Dolci low cost, li prepari senza forno e puoi mangiarli tutti i giorni: in un istante riempi pancia e portafoglio

Ecco come preparare dei dolci low cost, senza forno, spendendo pochissimo. Potrete mangiarli spesso, concedendovi uno sfizio goloso, senza intaccare i vostri fondi.

Il mantenimento del peso forma non è una questione puramente estetica ma principalmente riguarda la salute. Molte malattie purtroppo sopraggiungono quando non siamo in forma, per questo motivo fareste meglio ad abbracciare l’idea di portare avanti uno schema alimentare sano e bilanciato.

Non dovrete togliervi nulla, semplicemente dovete imparare a mangiare, inserendo tutti gli alimenti nelle giuste quantità. Per non parlare di bere molto acqua e praticare uno sport costante, anche solo una camminata di 40 minuti al giorno.

In merito al non togliersi nulla, sappiate che anche il dolce è concesso durante la dieta. Per questo oggi vogliamo suggerirvi 2 dolci low cost, i quali potrete mangiarli senza sentirvi in colpa, sia per quanto riguarda la bilancia che per il vostro portafogli, visto che non dovrete usare il forno.

Le varie ricette da seguire

Gli italiani sono famosi per prediligere la colazione e la merenda dolce, per questo motivo, fareste meglio a seguire le ricette che i vari food blogger immersi nel mondo del fit, rilasciano con costanza sui social. In questo modo, potrete sempre beneficiare del vostro dolcetto settimanale o mattutino, senza prendere peso. Anche perché la maggior parte dei dessert in questione, andrete a realizzarli voi a casa, utilizzando quindi ingredienti, meno calorici di quelli industriali.

Prima di proseguire, le due idee di dolci che stiamo per suggerirvi, possono essere pregustate da tutti, in assenza di particolari sintomatologie. Qualora soffriste di diabete, problemi al cuore e altre malattie importanti, prima di cucinare qualunque cosa, parlatene con il vostro medico curante.

Due ricette low cost salva portafoglio

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, se siete stanchi di rinunciare al dolce e ne cercate uno adatto allo sgarro ma comunque low cost, ve ne suggeriamo 2 di ricette in merito. Finalmente potrete salvare il vostro portafoglio, in quanto spenderete pochissimo, visto che non dovrete utilizzare il forno. Per ogni dolcetto in questione, potrete applicare le varie varianti che più vorrete, così come utilizzare prodotti dietetici.

Detto ciò, le 2 ricette economiche in questione sono:

Le polpettine dolci di riso soffiato e crema spalmabile: facilissime da realizzare, prendete 200 grammi di riso soffiato e aggiungetegli 150 grammi della crema spalmabile che più gradite (frutta, cioccolato, pistacchio, ecc.), rimescolate, create le vostre polpettine e riponete in frigo in un contenitore, chiuso con della pellicola, per 30 minuti. Adesso potrete decorare con codette o confetti colorati e avrete terminato; Le girelle al cioccolato: anche questa, una ricetta veramente semplice. Prendete il vostro pane da tramezzini, stendetelo con il mattarello, spalmatelo con la crema che più vi aggrada, come per esempio la Nutella, avvolgetelo e copritelo con della pellicola e fatelo riposare in frigo per 3o minuti. Adesso potrete tagliarlo a girelle ed ecco pronta la vostra merenda deliziosa e sfiziosa.