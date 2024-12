Ferro da stiro da buttare, questo modello è un rischio per tutti: ustioni gravissime | Non usarlo o finisci all’ospedale

Attenzione al tuo ferro da stiro. Se hai questo modello è arrivato il momento di buttarlo via. Stai mettendo a rischio la tua salute.

Stirare è sicuramente un grande pacchia, tuttavia è fondamentale per alcuni capi d’abbigliamento. Se anche tu possiedi questa marca di ferro da stiro, allora forse dovresti prestare la massima attenzione..

Moltissime persone sono state ustionate da questo modello e sono addirittura finite in ospedale.

Tutti quanti possediamo in casa il ferro da stiro. C’è chi lo utilizza per togliere le pieghe a qualsiasi panno e ad ogni lavatrice e chi, al contrario, preferisce utilizzarlo sporadicamente e se necessario. Fatto sta che si stratta di un piccolo elettrodomestico che ognuno di noi ha acquistato almeno una volta nella vita. In commercio esistono decine e decine di marche differenti, alcune più consigliate rispetto ad altre.

In queste ore è divenuta virale la notizia che vedrebbe proprio una delle marche favorite particolarmente pericolosa per le persone. Ecco di quale si tratta.

La marca che ha messo a rischio le persone

La marca che ha attirato l’attenzione del mondo intero è proprio Philips, una delle più acquistate e apprezzate dalle persone. I vaporizzatori Perfect Care hanno messo in pericolo la salute di diversi clienti a causa di alcune perdite di liquido che possono causare ustioni gravissime. Questo difetto di fabbrica sembrerebbe essere dato da un problema nella scaldatura della caldaia, nonché la parte che genera il vapore per stirare i panni. Versuni ha dunque deciso di richiamare questi prodotti: “Perché la sicurezza dei nostri clienti è di estrema importanza per noi” ha poi aggiunto Philips sulla propria pagina.

Ma quali sono i modelli che dovresti gettare via se hai acquistato? Scopriamolo subito assieme.

I modelli di ferro da stiro a rischio

Ovviamente non tutti i ferro da stiro Philips sono pericolosi per i propri clienti, ma sono stati elencati quelli a rischio. Tra questi, i numeri di modello da considerare sono: PSG8xxx, PSG90xx e GC96xx. In ognuno di questi casi, i codici dei modelli richiamati sono 2421, 2422 e 2423. Per poterti accertare di non aver acquistato uno di questi prodotti ti basterà controllare la parte inferiore dell’elettrodomestico. Nel caso in cui almeno uno di essi fosse in tuo possesso, Versuni consiglia di scollegare immediatamente il prodotto, lasciarlo raffreddare e non utilizzarlo più.

Non sottovalutare la questione se non vuoi finire in ospedale anche tu per colpa del tuo ferro da stiro!