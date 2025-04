Dimenticatevi il Gratta e Vinci, così i soldi sono sicuri: bonus da ritirare in Posta oggi stesso: 600€ per tutti gli italiani

Non tutti lo sanno, ma c’è un bonus che puoi ritirare comodamente andando nell’ufficio più vicino di Poste Italiane

Nel panorama degli investimenti a basso rischio, i buoni fruttiferi postali occupano un posto di rilievo, grazie alla garanzia dello Stato Italiano e all’assenza di costi di sottoscrizione, gestione e rimborso. Tuttavia, anche strumenti apparentemente stabili come questi sono soggetti a variazioni, come dimostra l’ultimo intervento della Cassa Depositi e Prestiti, che ha modificato i tassi di interesse di alcune emissioni a partire dall’11 ottobre 2024.

È importante comprendere che “reddito fisso” non significa che le condizioni restino invariate per sempre. Il termine si riferisce semplicemente al fatto che il rendimento è noto e costante per l’intera durata del titolo, al momento dell’acquisto. Tuttavia, nuove emissioni possono presentare condizioni economiche differenti in risposta ai cambiamenti nei mercati finanziari, come avvenuto recentemente anche per i buoni postali.

Tra le nuove serie rese disponibili, spicca il buono fruttifero postale 3×2, nella sua attuale versione identificata dalla sigla TF106A241011. Sebbene il titolo fosse già conosciuto, questa nuova serie presenta tassi aggiornati. Si tratta di un buono di durata complessiva pari a sei anni, suddivisi in due periodi triennali con rendimento crescente. È disponibile per l’acquisto sia online che in ufficio postale, con un taglio minimo di 50 euro.

Il buono 3×2 riconosce un tasso nominale dell’1,25% durante i primi tre anni di possesso e del 2,25% nei successivi tre. Questo si traduce in un rendimento effettivo lordo annuo dell’1,75% al termine del sesto anno, che diventa circa l’1,54% netto, dopo aver applicato la ritenuta fiscale del 12,5%. Gli interessi maturano ogni giorno ma vengono riconosciuti solo al compimento di ciascun triennio.

L’importanza del mantenimento fino a scadenza

Una caratteristica fondamentale di questi buoni è che il rimborso anticipato può ridurre significativamente il guadagno. Se l’investitore decide di riscattare il capitale prima dei primi tre anni, non riceverà alcun interesse. Se il rimborso avviene tra il quarto e il quinto anno, saranno corrisposti solo gli interessi maturati nei primi tre anni. Ciò rende essenziale pianificare con attenzione l’orizzonte temporale dell’investimento.

Il Foglio Informativo dei buoni fornisce una serie di coefficienti da utilizzare per stimare il valore futuro del capitale investito. Questi tengono conto sia degli interessi maturati che della tassazione. Per esempio, al termine dei sei anni, il coefficiente netto da applicare è pari a 1,09598956. Ciò significa che per ogni euro investito, si riceveranno circa 1,096 euro al netto delle tasse.

Esempio pratico: investire 7.000 euro

Utilizzando il simulatore online messo a disposizione da Poste Italiane, possiamo calcolare con precisione il montante netto finale di un investimento di 7.000 euro. Alla scadenza dei sei anni, l’importo netto che l’investitore riceverà sarà pari a 7.671,93 euro. Questo guadagno è il frutto di un rendimento sicuro, anche se non elevato, ideale per chi privilegia la stabilità.

Il buono fruttifero postale 3×2 rappresenta una scelta interessante per chi desidera un rendimento certo e una protezione del capitale. Tuttavia, come ogni investimento, richiede una comprensione approfondita delle sue dinamiche. Le modifiche recenti ai tassi dimostrano che anche strumenti “fissi” possono adattarsi al contesto economico. Per questo motivo, è sempre consigliabile restare aggiornati e valutare con attenzione durata, rendimenti e condizioni prima della sottoscrizione.