Frigorifero, stacca la spina e azzera la bolletta con un pulsante: arriva la latta refrigerata | Premi qui e si raffredda senza corrente

Bibite fresche senza frigo? Si può, anche questa volta la tecnologia ci viene incontro per farci anche risparmiare

Nel cuore dell’innovazione tecnologica applicata al settore alimentare, una startup londinese sta facendo parlare di sé con un progetto che sembra uscito da un film di fantascienza. Si chiama Cool Can ed è la prima lattina auto-refrigerante al mondo, ideata da Delta H Innovations. Dietro a un aspetto simile a quello delle comuni lattine in alluminio si cela una tecnologia che promette di cambiare radicalmente il modo in cui consumiamo le nostre bevande preferite.

La vera magia della Cool Can si nasconde nella sua base. Diversamente dalle lattine tradizionali, presenta un interruttore che, una volta premuto, attiva un processo di raffreddamento interno. In pochi secondi, la temperatura del liquido scende a circa 6-7 gradi Celsius, ideale per un consumo immediato. Questo rende la lattina particolarmente interessante per situazioni all’aperto o in contesti dove non è disponibile un frigorifero.

Il sistema funziona grazie a una reazione chimica controllata e sicura. Un piccolo serbatoio d’acqua all’interno della base viene liberato al momento dell’attivazione e interagisce con una miscela di sali brevettata inserita tra le pareti della lattina. Questo processo assorbe rapidamente il calore del liquido, garantendo un raffreddamento simile a quello degli impacchi gel refrigeranti, ma in modo molto più rapido ed efficiente.

Un dettaglio cruciale che rende la Cool Can ancora più interessante è che il liquido all’interno della lattina non entra mai in contatto con gli elementi chimici utilizzati per il raffreddamento. La separazione totale tra sistema di raffreddamento e bevanda protegge sapore e qualità, evitando qualsiasi rischio per il consumatore e garantendo un’esperienza di gusto autentica e sicura.

Un tocco di design intelligente

Delta H Innovations ha pensato anche all’aspetto estetico e funzionale. Sulla base della lattina è presente un piccolo simbolo a forma di fiocco di neve che cambia colore e diventa blu quando la bevanda ha raggiunto la temperatura ideale. Un dettaglio semplice ma utile, che permette all’utente di sapere con esattezza quando la bibita è pronta da gustare.

La Cool Can non è solo una rivoluzione in termini di comodità, ma anche un prodotto pensato per rispettare l’ambiente. Tutti i materiali utilizzati per la sua realizzazione sono riciclabili al 100%. Inoltre, il processo di raffreddamento non fa uso di gas nocivi o sostanze inquinanti, rispettando così gli standard di sostenibilità richiesti da un mercato sempre più attento all’impatto ambientale.

Un futuro più fresco senza frigorifero

Le implicazioni di questa invenzione sono enormi, soprattutto per chi consuma bevande in mobilità. Che si tratti di escursioni, eventi all’aperto o semplicemente di una pausa improvvisata lontano da un frigorifero, la possibilità di avere una bevanda fresca in pochi secondi è una comodità che potrebbe rapidamente diventare uno standard nel settore.

Anche se il prodotto non è ancora disponibile sul mercato, l’interesse è già alto. Delta H Innovations è in attesa dell’approvazione del brevetto, ma la fase di prototipazione è completata. Con oltre 190 miliardi di lattine consumate ogni anno a livello globale e il 74% dei consumatori disposto a pagare di più per una bevanda immediatamente fredda, Cool Can potrebbe davvero rappresentare il prossimo grande passo nell’evoluzione del packaging delle bevande.