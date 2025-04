Smartphone anti nausea: addio medicine, ora basta premere un pulsante e fissare lo schermo

Il tuo cellulare ha una funzione che non conosci e che ti può fare stare meglio, scopri come attivarla da subito

Con il rilascio di iOS 18.4, Apple ha introdotto una serie di novità legate all’accessibilità che stanno passando quasi inosservate rispetto alle grandi innovazioni come Apple Intelligence. Tuttavia, tra queste funzionalità minori si nasconde una vera e propria rivoluzione per chi, come molti di noi, è abituato a utilizzare il telefono durante i tragitti in macchina, autobus o treno: la nuova modalità anti-cinetosi, chiamata “Visualizza gli indicatori di movimento del veicolo”.

Nonostante molti abbiano scaricato già da settimana la beta di iOS 18 nessuno o quasi si è accorto di questa incredibile funzione. Nessuno si aspetta che una semplice modifica grafica possa ridurre in modo così netto la sensazione di nausea che spesso si prova leggendo o scrivendo sul telefono mentre ci si trova su un mezzo in movimento.

Per attivare questa funzione è sufficiente andare su Impostazioni, selezionare “Accessibilità”, quindi “Movimento”, e infine scegliere “Mostra indicatori di movimento del veicolo”. Il consiglio è di lasciare attiva l’opzione automatica: il sistema rileva autonomamente se ti trovi in un veicolo in movimento e attiva dei piccoli indicatori visivi che si muovono lungo i bordi dello schermo.

Questi piccoli puntini mobili sono molto discreti, non disturbano la visione né l’utilizzo del dispositivo. Tuttavia, svolgono un ruolo fondamentale: simulano la stessa inerzia che il nostro corpo percepisce mentre il veicolo accelera, frena o sterza. In questo modo, il cervello riceve segnali coerenti tra quello che vede e quello che sente, riducendo drasticamente il senso di disorientamento che porta alla cinetosi.

La scienza dietro l’intuizione

La cinetosi, o mal d’auto, è causata da un conflitto tra i segnali ricevuti dagli occhi e quelli percepiti dal sistema vestibolare, situato nell’orecchio interno. Se guardiamo lo schermo immobile del nostro telefono mentre il corpo si muove, il cervello riceve informazioni contrastanti. Gli indicatori in movimento lungo i bordi dello schermo servono proprio ad allineare queste percezioni, riducendo il disagio.

Oltre a prevenire il mal di movimento, questa funzione aiuta anche a ridurre l’affaticamento degli occhi. Il movimento degli indicatori funziona come una guida visiva che mantiene attiva l’attenzione periferica, rendendo la lettura e l’interazione con il dispositivo meno faticosa, soprattutto durante lunghi viaggi o tragitti quotidiani.

Un piccolo cambiamento che migliora la vita

Spesso le funzioni di accessibilità sono pensate per un pubblico specifico, ma in questo caso Apple ha creato qualcosa che può essere utile a tutti. È un chiaro esempio di come l’attenzione al benessere dell’utente possa fare la differenza, anche in modo silenzioso e sottile. Una volta attivata, difficilmente vorrai tornare indietro.

Apple non è sola in questo cammino: anche Google sta lavorando a una propria versione della modalità anti-cinetosi per Android. Questo dimostra quanto il problema sia diffuso e quanto ci sia spazio per migliorare l’esperienza quotidiana degli utenti, non solo attraverso grandi innovazioni, ma anche con piccole intuizioni che fanno la differenza.