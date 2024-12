Cioccolata calda light, ha le stesse kcal di una mela ma è la coccola invernale per eccellenza: la mangerai tutti i giorni

Buone notizie per i golosi a dieta, ecco la ricetta per preparare la cioccolata calda light, che presenta le stesse kcal di una mela. Non potrete più farne a meno.

Cosa c’è di meglio in inverno, di accoccolarsi sul divano, avvolti da una copertina calda, sorseggiando un’invitante cioccolata calda? Questa bevanda è il simbolo per eccellenza di questi mesi freddi, un po’ come il gelato, lo è per l’estate.

Sorseggiare quest’apoteosi del gusto, magari con un po’ di panna, spolverata da polvere di cacao, non è soltanto rigenerante, ma è anche una coccola che ci aiuta ad affrontare meglio le giornate no. Naturalmente, come capita spesso, tutte le cose buone, chissà come mai, sono sempre quelle che fanno ingrassare di più.

Per questo motivo, oggi vogliamo suggerirvi una ricetta, per preparare la vostra cioccolata calda light, le cui calorie sono al pari di quelle di una mela. L’adorerete e non potrete più farne a meno.

La fama della cioccolata calda

La cioccolata calda è famosa un po’ in tutto il mondo, in quanto, soprattutto nel periodo natalizio, la si vede in ogni film a tema. C’è chi ama prepararla seguendo l’antica ricetta, chi la ordina al bar e chi acquista quella già pronta che scalda a casa. Non importa come, alla fine basta berla. Soprattutto in queste settimane, come possiamo vedere anche sul piccolo schermo, concedersi questa coccola, magari con qualche bastoncino di zucchero o con la panna accompagnata, è quasi d’obbligo, per assaporare ancora di più l’atmosfera natalizia.

Naturalmente esistono moltissime versioni che accontentano tutti quanti e molto spesso, questa bevanda è quello che ci vuole per tirarci su il morale, quando magari siamo a casa influenzati. Anche chi soffre di particolari patologie, chiedendo consiglio al medico, può concedersela ogni tanto. Per questo motivo, pensando di farvi cosa gradita, oggi vogliamo rilasciarvi una ricetta che potrebbe accontentare un po’ tutti, anche chi segue la dieta in maniera rigida.

La ricetta poco calorica che è diventata virale

Ed eccoci giunti al momento clou del nostro articolo, ecco come preparare una cioccolata calda light, che presenta le stesse calorie di una mela, in modo da concedervi una coccola invernale, senza la paura di prendere peso. Per prima cosa, procuratevi: 15 grammi di cacao amaro, 200 grammi di latte di mandorla senza zucchero, 5 grammi di amido di mais, cannella, vaniglia e un cucchiaio di eritritolo o xilitolo, come dolcificante.

A questo punto, procedete con la preparazione, unendo tutti gli ingredienti in un pentolino e mescolando il tutto sul fuoco, finché questa non diventerà un composto cremoso da sorseggiare, durante le giornate più fredde della stagione. Fateci sapere cosa ne pensate.