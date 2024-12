Supermercato, questa tecnica sleale ti fa pagare il doppio: la usano su ogni prodotto | Controlla sempre la confezione

Quando ti rechi al supermercato, presta attenzione a questo dettaglio. Si tratta di una truffa a cielo aperto e ci casca chiunque!

Oggigiorno si sa, i prezzi di ogni cosa al supermercato sono praticamente raddoppiati e la spesa può costarci una fortuna. Causa di questo aumento è anche sicuramente una tecnica particolarmente utilizzata dai discount di tutto il mondo.

Pensa che la utilizzano praticamente su ogni prodotto ed è una vera e propria truffa a cielo aperto. Ma ecco di cosa si tratta.

Quando andiamo al supermercato finiamo per acquistare sempre i nostri prodotti del cuore, senza fare troppo caso a quello che c’è scritto sulle etichette. Ci soffermiamo unicamente sulla data di scadenza e dopodiché andiamo avanti. Quello che però non sappiamo è che siamo vittime di una tecnica veramente sleale, che ci fa pagare il doppio ogni volta. Il suo nome è shrinkflation e viene utilizzata praticamente da ogni supermercato del mondo.

Se non ne avevi mai sentito parlare, in questo articolo avrai la possibilità di ‘illuminarti’ sulla questione.

Cos’è la shrinkflation: la tecnica sleale dei supermercati

Con questo termine si intende la riduzione delle dimensioni delle confezioni (con inevitabile riduzione del contenuto), mentre i prezzi rimangono invariati o addirittura aumentano. Quante volte d’altronde ti sarà capitato di guardare un prodotto che hai sempre acquistato e notarlo più piccolo rispetto al solito? Questo comune fenomeno disorienta i consumatori, che si accorgono effettivamente del cambiamento solo quando raggiungono la cassa e vanno a pagare. Il termine shrinkflation deriva da shrink (ridurre) e inflation (inflazione) e descrive un comportamento tipico dei produttori per nascondere aumenti di prezzo, diminuendo semplicemente il contenuto del prodotto.

Eccoti alcuni esempi concreti di prodotti che avrai sicuramente acquistato anche te una volta nella vita.

I prodotti che si sono ‘ristretti’

Tra i prodotti che negli ultimi anni si sono ‘ristretti’, troviamo sicuramente il detersivo per piatti Nelsen che da un litro è passato a 850ml con un aumento del prezzo del 63%. Anche le tanto amate Pringles Original sono passate da 200 a 175 g, con un aumento del prezzo al chilo del 22%. Per non parlare della birra Peroni Nastro Azzurro che ha visto una riduzione da 66 a 62 cl. Un’altra tecnica comune per fregare i propri clienti è quella delle ‘varianti speciali’. Un esempio concreto sono proprio le Pringles in vari gusti e formati differenti, in cui le confezioni più piccole hanno un prezzo praticamente uguale a quelle grandi.

Insomma, attento alla shrinkflation e alle varianti speciali e, d’ora in poi, acquista in maniera più consapevole anche i tuoi prodotti preferiti!