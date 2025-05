Casa, l’offerta a 17.000€ prezzo fisso: già ristrutturata e abitabile da subito | Se la compri qui il lavoro te lo assegnano d’ufficio

C’è un piccolo borgo che cerca nuovi abitanti e offre case bellissime già pronte per essere abitate per chi vuole trasferirsi

Nel cuore dell’Andalusia, a pochi passi dal confine portoghese, sorge Paymogo, un piccolo borgo spagnolo immerso nel verde. In un contesto in cui molte aree rurali stanno scomparendo a causa dello spopolamento, questo paese ha deciso di reagire. Il suo obiettivo è semplice ma ambizioso: tornare a vivere. Per farlo, ha lanciato un’iniziativa concreta e accessibile, che unisce la possibilità di acquistare una casa a basso costo con offerte di lavoro locali.

A differenza di molte altre iniziative simili, che propongono abitazioni a prezzi simbolici ma con rigide condizioni da rispettare, a Paymogo l’acquisto è semplice. Le case partono da 17.000 euro e non è previsto l’obbligo di ristrutturazioni immediate o di avviare un’attività commerciale. Questo rende l’operazione accessibile a molti, compresi coloro che desiderano semplicemente cambiare stile di vita senza dover affrontare troppi ostacoli burocratici.

Oltre alla possibilità di acquistare una casa a un prezzo contenuto, Paymogo offre anche vere prospettive lavorative. Il paese è alla ricerca di professionisti in settori essenziali, come dentisti, fisioterapisti, assistenti per anziani e falegnami. Le autorità locali segnalano anche un interesse continuo verso l’agricoltura, che rappresenta ancora una delle principali fonti di reddito per molti residenti. La presenza di infrastrutture digitali adeguate consente inoltre di lavorare da remoto, aprendo le porte anche ai freelance e ai nomadi digitali.

Vivere a Paymogo significa anche abbracciare una nuova filosofia esistenziale. Il progetto mira infatti a offrire una qualità della vita superiore rispetto a quella delle grandi città. Spese contenute, ritmi lenti, contatto diretto con la natura e una comunità coesa sono gli elementi che rendono questo borgo un luogo ideale per chi è in cerca di tranquillità e autenticità.

Un’iniziativa sostenuta da Holapueblo

Il rilancio di Paymogo non è un’operazione isolata. L’iniziativa fa parte del progetto nazionale Holapueblo, una rete che supporta le aree rurali spagnole nel processo di rinascita. Holapueblo fornisce assistenza non solo nella fase di acquisto della casa, ma anche nell’integrazione dei nuovi arrivati e nello sviluppo di progetti lavorativi. Un supporto importante per chi vuole cambiare vita ma non sa da dove cominciare.

La forza di Paymogo sta nella sua capacità di coniugare il passato e il futuro. Le antiche tradizioni locali, i prodotti tipici e lo spirito comunitario si fondono con un’apertura verso le nuove tecnologie e l’accoglienza di residenti provenienti da altri contesti. Questo mix contribuisce a creare un ambiente dinamico, ideale per famiglie, coppie e anche single in cerca di un nuovo inizio.

Un luogo dove ricominciare con serenità

Cambiare vita non è mai semplice, ma Paymogo rende questo passo meno difficile. Il clima mite dell’Andalusia, l’ospitalità degli abitanti e la possibilità concreta di costruirsi un futuro stabile rendono questo borgo una scelta interessante per chi desidera uscire dalla routine metropolitana e riscoprire valori più semplici.

In un’epoca in cui la qualità della vita è diventata una priorità per molti, Paymogo rappresenta una concreta alternativa. Non si tratta solo di un trasferimento geografico, ma di un cambiamento profondo nel modo di vivere. Chi è pronto a fare questo passo, troverà nel borgo andaluso non solo una casa e un lavoro, ma anche un’opportunità per riscoprire se stesso.