Bonus vacanze, già chiuse le liste: ecco a chi l’INPS darà 1400€ per andare in ferie | A giugno il ripescaggio

Arriva il bonus che ti manda in vacanza a carico dello Stato, scopri come ottenerlo e se ne hai diritto

Anche per l’estate 2025, l’INPS rinnova l’opportunità per i pensionati di godere di una meritata vacanza grazie al bando Estate INPSieme Senior, un’iniziativa che promuove il benessere, la socializzazione e l’autonomia nella terza età. Il contributo previsto può raggiungere i 1.400 euro e sostiene soggiorni estivi in Italia, all’estero o in crociera, permettendo ai pensionati di vivere esperienze rilassanti e inclusive in strutture organizzate e selezionate.

Il bonus è rivolto a pensionati iscritti a tre specifiche gestioni: la Gestione dei Dipendenti Pubblici, la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il Fondo Postelegrafonici (ex IPOST). Il beneficio non si limita solo al pensionato, ma può estendersi anche al coniuge o partner convivente presente nel nucleo ISEE e ai figli conviventi con gravi disabilità, riconosciute dalla legge 104 o da certificazioni di invalidità.

L’INPS mette a disposizione 3.850 contributi per soggiorni di durata variabile, pari a otto o quindici giorni. Le vacanze devono essere organizzate attraverso tour operator o agenzie di viaggio convenzionate, che garantiscono il rispetto delle condizioni stabilite nel bando. Sono inclusi nel pacchetto vitto, alloggio, escursioni, attività ricreative e assicurazione, ma non sono ammessi soggiorni itineranti (tranne le crociere) né prenotazioni autonome effettuate online o direttamente con la struttura.

L’importo del contributo si basa sull’ISEE del nucleo familiare. Più basso è l’ISEE, maggiore sarà la percentuale di copertura del costo della vacanza, fino a un massimo del 100%. Il contributo massimo erogabile è di 800 euro per i soggiorni brevi e 1.400 euro per quelli di durata doppia. Il calcolo si effettua applicando la percentuale ISEE sull’importo minore tra il costo effettivo del pacchetto e il massimale previsto.

La procedura per fare domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul sito dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS. Il periodo utile per l’invio delle richieste va dalle ore 12 del 24 marzo alle ore 12 del 16 aprile 2025. Il richiedente deve essere registrato nella banca dati INPS e può, durante la procedura, presentare la DSU per il calcolo dell’ISEE, che verrà poi elaborata direttamente dall’Istituto.

Entro il 15 maggio 2025, l’INPS pubblicherà quattro diverse graduatorie, suddivise per gestione e durata del soggiorno. Coloro che risulteranno ammessi con riserva dovranno completare una serie di adempimenti entro il 5 giugno, tra cui il caricamento del contratto con l’agenzia, una fattura relativa al 20% del soggiorno, l’indicazione dell’IBAN e la conferma dell’invio dati. Solo dopo questa fase il contributo verrà assegnato ufficialmente.

Altri incentivi attivi a livello regionale

Accanto all’iniziativa nazionale INPS, anche alcune Regioni propongono incentivi simili. Un esempio è il voucher TUReSTA della Regione Friuli Venezia Giulia, pensato per promuovere il turismo locale. Questo voucher consente ai residenti di acquistare tre pernottamenti in strutture selezionate della regione, sostenendo così sia la riscoperta del territorio che l’economia delle strutture ricettive.

Il bonus Estate INPSieme Senior 2025 rappresenta una concreta possibilità per i pensionati di vivere una vacanza organizzata e sicura, senza dover sostenere l’intero costo. L’iniziativa ha anche un importante valore sociale, promuovendo l’inclusione, la salute e il diritto al tempo libero per una fascia della popolazione spesso trascurata. Le domande devono essere presentate entro il 16 aprile: un’occasione da non lasciarsi sfuggire.