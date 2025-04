Dubai, giallo sulla modella ucraina trovata sul ciglio della strada agonizzante | Scoperti i giochi erotici dei signori del petrolio

Una storia che ha scosso l’opinione pubblica di tutto il mondo, la giovane è stata ritrovata in condizione critiche

Una vicenda sconvolgente ha colpito il mondo della moda ucraina. La notizia è stata data dal quotidiano “Mail Online”. Maria Kovalchuk, modella di 20 anni originaria di Leopoli, è stata ritrovata in condizioni disperate ai margini di una strada a Dubai. La giovane era scomparsa da otto giorni dopo aver annunciato ai suoi amici che avrebbe partecipato a una festa in un hotel il 9 marzo, accompagnata da due uomini che si erano presentati come rappresentanti del settore moda.

Secondo quanto riportato da diversi media ucraini, Maria aveva riferito alla madre, Anna, che avrebbe trascorso la notte con questi presunti rappresentanti. Tuttavia, dopo quel messaggio, di lei si sono perse completamente le tracce. Il suo volo per la Thailandia, previsto l’11 marzo con partenza da Dubai, non è mai stato preso, facendo crescere l’allarme tra amici e familiari.

In seguito alla sua assenza al volo, i familiari hanno contattato le autorità locali che hanno dato avvio a un’indagine per scomparsa. Le ricerche sono proseguite per giorni, durante i quali non si è avuta alcuna notizia della giovane. Solo dieci giorni dopo, il 19 marzo, Maria è stata ritrovata in condizioni disperate: abbandonata lungo una strada, con numerose fratture agli arti e alla colonna vertebrale.

La giovane è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove ha subito tre interventi chirurgici d’urgenza per cercare di salvarle la vita. In seguito, è stata sottoposta a una quarta operazione. Attualmente, Maria si trova ancora in terapia intensiva, in condizioni critiche e non è in grado di parlare. Secondo quanto riportato dalla madre, le sarebbero stati sottratti tutti gli effetti personali: documenti, cellulare, borsa.

Le dichiarazioni della madre e dei familiari

La madre Anna, intervistata dai media ucraini, ha espresso tutta la sua angoscia e preoccupazione per quanto accaduto. “Oggi Masha è stata trovata in ospedale in condizioni gravissime. Non ha più nulla con sé, e non può parlare,” ha dichiarato. Le autorità stanno cercando di ricostruire le ultime ore prima della scomparsa, ma finora restano molti punti oscuri.

Una delle amiche più strette di Maria, la modella russa Angelina Doroshenkova, 31 anni, ha raccontato di essere stata anch’essa invitata alla festa del 9 marzo, ma di aver deciso di tornare in Russia pochi giorni prima. “Speriamo tutti nel meglio e siamo grati a chi ha aiutato nelle ricerche,” ha detto, sottolineando l’importanza della solidarietà ricevuta in quei giorni drammatici.

Impegno sociale e attivismo di Maria

Maria non era solo una modella affermata, con una presenza anche su OnlyFans, ma era conosciuta in Ucraina anche per il suo impegno sociale. Aveva partecipato a manifestazioni contro la guerra e aveva espresso il suo sostegno a un sociologo russo incarcerato, dimostrando coraggio e spirito critico.

Le autorità di Dubai proseguono le indagini nel tentativo di chiarire cosa sia realmente accaduto la notte del 9 marzo. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare i due uomini con cui Maria avrebbe dovuto incontrarsi. Fino a quando la giovane non sarà in grado di parlare, molte domande resteranno senza risposta. La speranza ora è che possa riprendersi abbastanza da raccontare la sua verità.