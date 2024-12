Uomini e Donne, rissa in studio: dopo Mario altro cavaliere costretto a lasciare lo studio | Maria De Filippi allibita

Maria De Filippi è allibita per il caos scoppiato a Uomini e Donne, dopo Mario anche un altro cavaliere dovrà lasciare lo studio.

Uomini e Donne riesce a tenere alto l’interesse del suo pubblico da decenni, in quanto Maria De Filippi e staff, riescono a rilasciare dei colpi di scena, sempre inediti, puntata dopo puntata. Sicuramente i battibecchi che si creano tra i vari tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri, spesso mediati anche dagli opinionisti è quello che piace di più al pubblico.

Da come rivelano sui social, le bagarre tra Tina e Gemma Galgani, resteranno per sempre nella storia del programma e ne abbiamo avuto un assaggio, proprio qualche puntata fa, quando addirittura Maria è stata invitata a non intromettersi tra il loro botta e risposta.

Diciamo che il pubblico non aveva fatto in tempo a riprendersi da questo shock, che ne è arrivato un altro. Maria è allibita, dopo Mario Cusitore, adesso anche un altro cavaliere dovrà lasciare lo studio del dating Mediaset. Da adesso in poi, riveleremo possibili SPOILER, in quanto parleremo di anticipazioni varie, non leggete se non volete sapere.

Delle anticipazioni al cardiopalma

Per chi segue Uomini e Donne, il nome di Mario Cusitore è stato spesso al centro dell’attenzione e anche della polemica, fin dall’edizione scorsa, quando era il corteggiatore di Ida Platano. In quell’occasione, dopo essere stato “beccato” con una misteriosa ragazza, il corteggiatore è stato messo alla porta, in quanto le regole sono chiare da Maria De Filippi. Chi frequenta il programma, non può corteggiare altre persone fuori, se no verrebbe meno lo scopo del dating, cioè quello di incontrare l’anima gemella.

In quell’occasione quindi Ida ha lasciato Mario, anche se poi lo speaker è tornato in questa nuova edizione, ma non ha trovato nessuna corteggiatrice che gli “smuovesse” il cuore. Per questo non sorprende che se ne sia andato via di nuovo, senza troppe remore, dopo quel botta e risposta con lo studio e con Maria. Ha preso le parti dell’amico Alessio e insieme hanno lasciato, pare definitivamente il dating.

L’addio del cavaliere da Uomini e Donne

Secondo recenti anticipazioni rilasciate da Lorenzo Pugnaloni, oltre a Mario, anche un altro cavaliere potrebbe lasciare lo studio di Uomini e Donne durante le prossime puntate. Maria De Filippi e i presenti sarebbero rimasti allibiti da tale scoperta. Infatti, il corteggiatore di Gemma Galgani, Fabio Cannone, ha scioccato i presenti del Trono Over.

Il cavaliere, pare avere una relazione in Spagna con un’altra donna, motivo per cui la dama piemontese non l’avrebbe presa per niente bene e avrebbe inveito contro l’uomo. Cannone infastidito, avrebbe ripreso Gemma per questa sua violazione di privacy e se ne sarebbe andato. Da quello che si legge, la Galgani sarebbe uscita anche lei, probabilmente per chiedere spiegazioni e non sarebbe più tornata per il resto della puntata. C’è da dire che il cavaliere non ha smentito questa presunta fidanzata. Non ci resta quindi che attendere le prossime puntate o le prossime anticipazioni, per capire come andrà a finire questa storia e per chiunque se lo fosse chiesto, di Mario Cusitore non ci sarebbe traccia, quindi almeno per il momento, non dovrebbe essere previsto un suo ritorno. Chi può dirlo?