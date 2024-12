“Magnum, ti meriti un panettone siciliano”: Al via la terza edizione dedicata alla Sicilia

La terza edizione del contest “Magnum, ti meriti un panettone siciliano”, nato nel 2022 dalla collaborazione tra Farm Cultural Park e Di Stefano Dolciaria, coordinati da Industria 01, si arricchisce quest’anno di un nuovo partner, Isola, Catania, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare storie che riguardano la Sicilia e il suo tessuto culturale, economico e sociale.

Il contest celebra chi, attraverso azioni straordinarie, ha fatto qualcosa di “Magnum” per sé o per la propria comunità. Per l’edizione 2024, Isola, Catania ha segnalato 12 storie ispiratrici legate a progetti promossi da imprese e organizzazioni siciliane. Questi progetti fanno parte delle quattro “Coalizioni” di Isola, dedicate a Scuola, Competenze e Lavoro; Imprenditorialità e Innovazione; Cultura, Creatività e Arte. Queste piattaforme operative mirano a creare comunità di pratica capaci di generare impatto positivo sul territorio siciliano.

Tra i progetti candidati spiccano iniziative come JA Italia GEN-E 2024 e UNICT OUI per la coalizione Scuola; Aitho – Apertura Vecchia Dogana e Boniviri Food Made Good per la coalizione Imprenditorialità; Clapppp – Boost Your Talents e Sicilian Post Workshop di Giornalismo per la coalizione Innovazione; e ancora Fermento Urbano Agorà e Fondazione Oelle – Bus4Kids per la coalizione Cultura e Creatività.

L’obiettivo del contest 2024 è di “mappare” queste realtà e farle conoscere al pubblico, con la speranza di ispirare soprattutto i giovani. I promotori sottolineano l’importanza di promuovere connessioni e progettualità significative come strumenti essenziali per affrontare le sfide contemporanee.

La premiazione si terrà martedì 17 dicembre alle ore 18.30 presso Isola, Catania. I vincitori, scelti da una giuria composta da rappresentanti di Di Stefano Dolciaria, Farm Cultural Park e Industria 01, riceveranno in premio un panettone Magnum e un esclusivo multiplo d’artista creato dall’illustratore catanese Adriano Di Mauro, autore della Capsule Collection del Panettone Magnum 2024.

«Con questa terza edizione – dichiarano gli organizzatori – vogliamo continuare a raccontare la Sicilia e i siciliani attraverso storie di chi crede in questo territorio, promuovendo la responsabilità e l’azione partecipata per il bene comune. Magnum non è solo un premio, ma un invito a costruire un dialogo tra il settore economico e il tessuto comunitario in cui viviamo e lavoriamo.»