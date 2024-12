Estorsione e minacce di morte alla madre: 46enne arrestato dalla Polizia

Un 46enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per atti persecutori ed estorsione nei confronti della madre. L’uomo, in più occasioni, aveva richiesto somme di denaro alla donna, accompagnando le sue richieste con aggressioni fisiche e minacce di morte.

L’ultimo episodio si è verificato quando l’uomo ha preteso 350.000 euro, da corrispondere tramite assegno bancario, per un presunto investimento immobiliare legato all’acquisto di due appartamenti in centro città. Di fronte al rifiuto della madre, l’ha minacciata con frasi come: “Qui comando io… se non apri e non mi dai la somma richiesta questa notte ti uccido”.

Spaventata e temendo per la propria vita, la donna si è barricata in casa e ha chiamato la Polizia. Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” sono intervenuti rapidamente, sorprendendo il figlio davanti al portone dell’edificio, intento a citofonare insistentemente. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

La donna ha raccontato agli agenti di essere vittima da anni di continui soprusi e violenze da parte del figlio, scaturiti sempre da richieste di denaro. Per paura di essere aggredita, era spesso costretta a barricarsi in casa, mentre il figlio arrivava persino a staccare il contatore del gas per costringerla a uscire.

Questa volta, però, la madre ha trovato il coraggio di denunciare le violenze, superando la vergogna e il senso di amore materno che l’avevano sempre trattenuta dal rivolgersi alle autorità.

Dopo aver raccolto la denuncia e completato gli accertamenti, i poliziotti hanno arrestato l’uomo, che è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza su disposizione del Pubblico Ministero di turno.