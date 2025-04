Catania in fermento per il One Day Music Festival 2025

Catania si prepara ad accendere i riflettori sulla sedicesima edizione del One Day Music Festival, il più grande evento musicale open‑air del Sud Italia. L’appuntamento è fissato per giovedì 1° maggio 2025 nella splendida cornice della Playa di Catania, che tornerà a trasformarsi in un’arena affacciata sul mare dove migliaia di giovani provenienti da tutta la penisola condivideranno dodici ore di musica non‑stop, festa e libertà.

Come da tradizione, la line‑up spazierà tra trap, techno, hip hop ed elettronica urban, accogliendo le nuove promesse della scena nazionale e internazionale. Grande novità di quest’edizione sarà l’apertura all’indie‑pop, che affiancherà i generi storici del festival ampliandone i confini sonori e intercettando un pubblico ancora più vasto.

Dopo quindici edizioni di successi, il One Day Music conferma così la propria vocazione: celebrare la musica contemporanea in tutte le sue sfumature e regalare a Catania — città del vulcano e del Mediterraneo — una giornata di energia collettiva che segna ogni anno l’inizio simbolico della stagione estiva.