La Chiesa catanese rende l’ultimo omaggio a Papa Francesco

Veglie, campane a lutto e celebrazioni eucaristiche dal 21 al 23 aprile

21 aprile – Veglia di ringraziamento in Cattedrale

Alle 19:30 di questa sera, l’Arcidiocesi di Catania convoca fedeli e cittadini in Cattedrale per una veglia di preghiera: un momento di rendimento di grazie per il pontificato di Papa Francesco, che – sottolinea la diocesi – «ci ha insegnato a vivere il Vangelo con coraggio e attenzione agli ultimi».

23 aprile – Messa esequiale e campane a lutto

Mercoledì 23 aprile, memoria liturgica di San Giorgio, la stessa Cattedrale ospiterà alle 19:00 una Celebrazione eucaristica di suffragio.

Il Vicario generale, don Vincenzo Branchina, ricorda l’appello del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, a far suonare le campane a morto come invito alla preghiera personale. Durante la sede vacante il nome del Pontefice viene omesso nelle Preghiere eucaristiche; il suo ricordo sarà inserito tra i defunti fino alla conclusione dell’Ottava di Pasqua.

Il cordoglio di Acireale

«Con profondo dolore partecipo al lutto universale per la scomparsa di Papa Francesco» – dichiara il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti. Il presule ne sottolinea il servizio instancabile alla giustizia, alla pace e all’accoglienza dei migranti. La diocesi celebrerà una Messa di suffragio martedì 22 aprile alle 18:30 nella Basilica Cattedrale di Acireale.

La Comunità di Sant’Egidio

Anche la Comunità di Sant’Egidio si unisce al cordoglio: «Papa Francesco lascia una scia di luce tra i popoli e le religioni», afferma Emiliano Abramo. Domani, 22 aprile alle 19:00, la comunità guiderà una preghiera nella chiesa di Santa Chiara (via Garibaldi 89, Catania), presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna.