TikTok, intesa tra Stati Uniti e Cina: verso la fine di una saga durata cinque anni

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 16 Settembre 2025 - 16:35
social (pexels) - cataniaoggi-2

social (pexels) - cataniaoggi-2

Dopo anni di tensioni, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo quadro su TikTok, un passo considerato cruciale per chiudere una vicenda che da oltre cinque anni pesa come un macigno nei rapporti tra le due superpotenze economiche. «Abbiamo un’intesa. Donald Trump e Xi la completeranno», ha dichiarato il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine di due giorni di colloqui serrati con la delegazione cinese a Madrid. I due leader dovrebbero sentirsi telefonicamente nei prossimi giorni per discutere e siglare l’accordo.

TikTok è stata al centro di un lungo e aspro contenzioso tra Washington e Pechino, iniziato già durante la prima amministrazione Trump. Una disputa che ha visto alternarsi giri di vite della Casa Bianca, una legge ad hoc approvata dal Congresso e persino il coinvolgimento della Corte Suprema.

L’intesa dovrebbe finalmente fare chiarezza sul futuro della popolare piattaforma, che ha giocato un ruolo chiave anche nella campagna elettorale di Trump, impegnato a difendere gli interessi di oltre 135 milioni di americani che la utilizzano, molti dei quali suoi sostenitori.

Restano però punti ancora da definire, soprattutto riguardo al sofisticato algoritmo che regola l’app. Bessent ha precisato che la proprietà della divisione americana di TikTok sarà statunitense, così da eliminare i timori legati alla sicurezza nazionale che avevano spinto il Congresso a valutare un possibile divieto.

Secondo indiscrezioni, a rilevare le attività statunitensi della piattaforma potrebbe essere un consorzio guidato da Larry Ellison, presidente di Oracle, che già a gennaio aveva ricevuto l’appoggio di Trump per l’acquisizione di TikTok in America.

Luchè porta il suo “Arena Tour” a Messina: nuova data il 26 marzo al PalaRescifina

Redazione 16 Settembre 2025 - 14:41

Miss Italia 2025, trionfa la lucana Katia Buchicchio: è la prima volta per la Basilicata

Redazione 16 Settembre 2025 - 09:47

Fiorello torna in radio con La PenniCanz su Rai Radio2: «Siamo la ventata d’aria fresca che serviva»

Redazione 15 Settembre 2025 - 16:35

Tropea Film Festival 2025, una terza edizione tra memoria e futuro

Redazione 15 Settembre 2025 - 15:35

Sigfrido Ranucci verso l’addio alla Rai? Ipotesi La7, opposizione in allarme

Redazione 13 Settembre 2025 - 13:15

Bellini International Context 2025, al via a Catania con un gala dedicato al “canto infinito” del Maestro

Redazione 12 Settembre 2025 - 14:46

Ultimissime

STMicroelectronics: stop agli esuberi, Fismic chiede un piano oltre il 2027

Redazione 16 Settembre 2025 - 16:51

Catania, controlli straordinari della Polizia a Nesima e San Giovanni Galermo: sequestri, multe e denunce

Redazione 16 Settembre 2025 - 16:39
social (pexels) - cataniaoggi-2

TikTok, intesa tra Stati Uniti e Cina: verso la fine di una saga durata cinque anni

Redazione 16 Settembre 2025 - 16:35

Catania, turista derubato in strada: arrestato 33enne per furto con strappo

Redazione 16 Settembre 2025 - 16:09
Spia nel telefono -(cataniaoggi.it-pexels) (2)

Scuola, si torna in classe senza smartphone: regole più severe sul comportamento

Redazione 16 Settembre 2025 - 15:35