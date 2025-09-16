Luchè porta il suo “Arena Tour” a Messina: nuova data il 26 marzo al PalaRescifina

Luchè annuncia una nuova tappa in Sicilia: il 26 marzo 2026 sarà protagonista al PalaRescifina di Messina con il suo attesissimo “Luchè Arena Tour”. L’appuntamento, organizzato da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina, si aggiunge al fitto calendario della tournée. I biglietti saranno disponibili online su Ticketone a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 17 settembre 2025 e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di lunedì 22 settembre 2025.

Il tour, al via a dicembre 2025, toccherà i principali palazzetti italiani e promette uno spettacolo dal grande impatto visivo ed emotivo: una scaletta che intreccia le hit più amate, i nuovi brani e momenti dal forte contenuto personale, in un percorso capace di raccontare una carriera che ha segnato la scena urban nazionale.

Intanto cresce il successo di “Nessuna”, brano intimo e coinvolgente che ha conquistato subito i fan entrando nella Top 50 Italia di Spotify e nella Hot 50 Italia di TikTok, raggiungendo insieme a “Ginevra” la vetta delle classifiche. Entrambe le tracce fanno parte del nuovo album “Il mio lato peggiore”, certificato oro e accolto con entusiasmo da pubblico e critica. Considerato uno dei padri fondatori dello street rap italiano, Luchè continua a reinventarsi senza perdere autenticità e forza espressiva, unendo credibilità di strada e respiro internazionale. La data di Messina si preannuncia come un appuntamento imperdibile per i fan siciliani.