Miss Italia 2025, trionfa la lucana Katia Buchicchio: è la prima volta per la Basilicata

È Katia Buchicchio la nuova Miss Italia. La corona dell’edizione 2025 del concorso è andata alla diciottenne di Anzi, in provincia di Potenza, che ha conquistato il titolo sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, durante la finale trasmessa in diretta in eurovisione su Rtv San Marino, Rayplay e Media Dab. A incoronarla sono state la patron Patrizia Mirigliani e la presidente di giuria Francesca Pascale.

La giovane, alta 1.75, è iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria e ha convinto la giuria dell’86ª edizione – l’80ª con la denominazione Miss Italia – grazie alla sua bellezza genuina e alla personalità. Accanto a lei sul podio, Miss Umbria Fanny Tardioli e Miss Marche Asia Campanelli.

Oltre agli studi, Katia coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte tramandata dalle nonne e dalle zie e profondamente legata alle tradizioni della sua terra. Fidanzata con Michael, ha voluto dedicare la vittoria al padre Antonio: «Il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato», ha detto emozionata. Guardando avanti, ha aggiunto: «Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo».

Il successo di Katia rappresenta anche una prima volta per la Basilicata, che non aveva mai vinto la fascia più ambita nella storia del concorso. A guidare la classifica delle regioni più premiate restano il Lazio con 13 miss, seguito da Lombardia e Sicilia con 11 titoli ciascuna. Veneto e Toscana ne contano 6, Friuli Venezia Giulia, Calabria e Piemonte 5, Marche e Campania 4. Emilia Romagna, Liguria, Sardegna, Umbria e Trentino Alto Adige hanno conquistato la corona in due occasioni, mentre Puglia e Abruzzo si fermano a una. Ancora senza vittorie Molise e Valle d’Aosta.