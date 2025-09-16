Catania, arrestato due volte in quattro giorni per droga: 36enne finisce in carcere

Era già stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, ma appena quattro giorni dopo, nonostante fosse ai domiciliari, è stato trovato di nuovo in possesso di stupefacenti. Protagonista della vicenda un 36enne catanese, fermato dagli agenti della Squadra Mobile. La prima operazione risale a pochi giorni fa, quando la Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Questura di Catania aveva predisposto un servizio di osservazione nel centro storico, con particolare attenzione all’area di piazza Carlo Alberto. Qui i poliziotti hanno notato due uomini con atteggiamenti sospetti: uno a piedi, l’altro a bordo di un’auto. Intervenuti per un controllo, l’acquirente è stato subito fermato, mentre il conducente ha tentato di darsi alla fuga, lanciando dal finestrino uno zaino.

L’inseguimento è durato pochi secondi: l’uomo è stato bloccato e il veicolo perquisito. All’interno sono stati trovati 30 involucri contenenti cocaina (circa 30 grammi) e 210 euro in contanti. Recuperato anche lo zaino, che custodiva 73 bustine di marijuana (590 grammi), 3 vasetti di hashish (30 grammi circa) e altri 70 euro. L’uomo è stato arrestato – ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva – e sottoposto ai domiciliari dopo la convalida del giudice.

Ma appena quattro giorni più tardi, lo stesso 36enne è stato sorpreso nuovamente, stavolta in via Sangiuliano, a bordo di un’auto. Sottoposto a controllo, è stato trovato con 26 grammi di cocaina suddivisi in 27 dosi, 40 grammi di hashish confezionati in piccoli contenitori e 370 grammi di marijuana, distribuiti in 41 bustine sigillate sottovuoto. Per lui è scattato un nuovo arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trasferito nella casa circondariale di Piazza Lanza.